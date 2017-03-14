Сменился аким Мангистауской области

Кадровые назначения
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Фото ©Марата Куракова/Kazpravda.kz
Президент РК назначил нового руководителя Мангистауской области. Им стал Ералы Тугжанов, передает Kazprava.kz со ссылкой на сайт primeminister.kz.

Сегодня Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев и первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Марат Тажин в ходе поездки в Мангистаускую область встретились с активом области, где представили нового акима региона.

"Указом Главы государства Ералы Тугжанов назначен акимом Мангистауской области. Ералы Тугжанов имеет большой опыт работы на руководящих должностях. Долгие годы он работал в Администрации Президента РК, был заместителем председателя – заведующим секретариатом Ассамблеи народа Казахстана. Уверен, Ералы Лукпанович оправдает высокое доверие Главы государства и успешно реализует поставленные перед регионом задачи, отметил Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев", – сообщил Бакытжан Сагинтаев.

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В то же время Глава государства своим распоряжением освободил Тугжанова от должности заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан.

Премьер-министр поблагодарил экс-акима области Алика Айдарбаева за совместную работу и пожелал дальнейших успехов. Айдарбаев указом Президента освобожден с этого поста в связи с переходом на другую работу.

Новому руководству Сагинтаев обозначил ряд конкретных задач по реализации поручений Главы государства, поставленных в Послании народу "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность" и проведению масштабных реформ.

"В первую очередь следует обратить внимание на новые индустрии с применением цифровых технологий. Необходимо обеспечить качественную и своевременную реализацию программы "Нурлы жол", направленную на развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Обеспечить развитие индустриализации с упором на модернизацию традиционных отраслей экономики, особенно нефтегазового комплекса страны. Промышленная политика – важное звено Третьей модернизации страны. В зоне особого внимания должна стать реализация Программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства. Большого внимания требует развитие минерально-сырьевой базы, увеличение объема производства промышленной продукции в области. Кроме того, необходимо активизировать работу по привлечению инвестиций", – отметил Премьер-Министр Б.Сагинтаев.

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