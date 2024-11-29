Смерть бывшего акционера Qazaq Вanki в Алматы: полиция прекратила дело

Подробнее об этом рассказали в городском ДП, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Управление полиции Алмалинского района провело досудебное расследование в рамках уголовного дела, зарегистрированного в ЕРДР по статье 105, части 1 УК РК («Доведение до самоубийства»). Были назначены соответствующие экспертные исследования.

«По результатам комплекса следственных мероприятий производство по уголовному делу прекращено на основании статьи 35, части 1, пункта 2 УПК РК «Уголовное дело подлежит прекращению за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения». Решение утверждено прокуратурой Алмалинского района Алматы», – детализировали в правоохранительных органах.

Напомним, в ноябре 2020 года бывший акционер Qazaq Вanki Бахыт Ибрагим был осужден на 8 лет лишения свободы. Его признали виновным в хищении из Bank RBK.Он освободился из мест лишения свободы по завершении срока наказания с учетом времени нахождения в следственном изоляторе.