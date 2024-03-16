Умер бизнесмен Бахыт Ибрагим

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«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Назначена экспертиза. Обстоятельства устанавливаются», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

В ноябре 2020 года бывший акционер Qazaq Вanki Бахыт Ибрагим был осужден на 8 лет лишения свободы. Его признали виновным в хищении из Bank RBK.

Ибрагим освободился из мест лишения свободы по завершении срока наказания с учетом времени нахождения в следственном изоляторе.