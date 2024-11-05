Гибель рабочих на стройке: директора компании осудили в Астане

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении директора стройкомпании по факту нарушения правил безопасности, повлекшего по неосторожности смерть двух человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на суд

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Директор строительной компаниии при выполнении демонтажных работ складского помещения привлек к работе лиц, не состоящих в трудовых правоотношениях, и не проверил условия безопасности на объекте и соблюдение требований, предусмотренных при работе на высоте.

Двое человек погибли в результате обрушения кровли.

Вина подсудимого доказана признательными показаниями, показаниями свидетелей, актом расследования несчастного случая и материалами уголовного дела.

Прокурор просил назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в сфере строительно-монтажных работ сроком на 3 года.

Подсудимый вину признал полностью, просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Представители потерпевших просили не лишать свободы подсудимого.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления и его тяжесть, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также мнение потерпевшей стороны, суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере строительно-монтажных работ на высоте сроком на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.