Смерть в машине: парни уснули ночью на автомойке

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Утром 5 марта в отдел полиции Есильского района поступила информация о том, что в салоне машины марки «Audi A6» на территории автомойки города Есиль обнаружены тела двух парней, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что молодые люди заехали ночью на автомойку и уснули в машине.