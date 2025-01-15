Смерть в школьном туалете: троих подростков осудили в Жамбылской области

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Двоим обвиняемым суд назначил лишение свободы на срок 6 лет 8 месяцев, третьему – один год ограничения свободы, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Жамбылской области рассмотрели уголовное дело в отношении троих несовершеннолетних школьников, обвиняемых в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«Несовершеннолетние подсудимые в группе лиц по предварительному сговору, собрав учеников 8-го класса в школьном туалете села Кумжота Байзакского района, требовали подчинения, выполнения их указаний и наносили удары кулаком в область груди. В результате нанесенных ударов в левую часть груди несовершеннолетний скончался на месте происшествия», – пояснили в суде.

Осужденные вину признали частично. Их вина доказана. К смягчающим ответственность обстоятельствам суд отнес возраст подсудимых, отягчающих - не установил.

Приговором суда подсудимые были признаны виновными. Двоим из них назначены наказания в виде 6 лет 8 месяцев заключения, а третьего приговорили к одному году ограничения свободы.

В доход государства взысканы процессуальные издержки по проведению судебно-медицинских экспертиз, принудительная выплата компенсации в фонд потерпевших, также с 2 законных представителей осужденных взыскан моральный вред в размере 6 млн тенге, с одного - 5 млн тенге в пользу потерпевшей стороны.

Приговор не вступил в законную силу.

#суд #смерть #школа #подростки #Жамбылская область #туалет

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