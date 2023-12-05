Сместить акцент на освоение земель решила комиссия по возврату участков

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На очередном заседании комиссии по возврату неиспользуемых и выданных с нарушением земель под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина подвели предварительные итоги работы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Так, приняты конкретные решения по 12,7 млн га проблемных земель: с начала 2022 года государству возвращено 9,5 млн га, землепользователи приступили к освоению 3,2 млн га.

Территориальные подразделения Комитета управления земельными ресурсами МСХ провели 1174 внеплановые проверки в отношении землепользователей (общая площадь 2,1 млн га).

В результате:

- внесено 852 предписания об устранении нарушений земельного законодательства (1,45 млн га);

- находятся на рассмотрении судебных органов 209 материалов (553,3 тыс. га).

Кроме того, с начала 2022 года выявлено 566 незаконных решений акиматов о предоставлении 836,5 тыс. га земель сельхозназначения. Из них 153 решения отменены, по оставшимся 413 проводится работа по отмене.

На заседании комиссии были заслушаны регионы, где объем возврата земель значительно ниже, чем планировался. Поручено усилить работу в данном направлении.