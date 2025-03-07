«Смотрите, какая у меня тачка!»

Общество
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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Водитель трамвая Дильбар Сидикова считает счастьем возможность заниматься любимым делом

фото пресс-службы АО «Qarmet»

Мужчины частенько подшучивают над женщинами за рулем, а самые смелые даже могут бросить неприличный комплимент. Но с нашей героиней Дильбар Сидиковой никто таких вольностей себе не позволит. Почему? Потому что она – водитель трамвая. Причем не старенького КТМ-5, а современного 16-метрового вагона обтекаемой формы да еще и с оригинальной аэрографией. Борта того, которым управляет Дильбар, украшены цветными изображениями людей на фоне городских достопримечательностей.

– Я в восторге от этого трамвая! – делится впечатлениями Дильбар Сидикова. – Управляя им, чувствую себя командиром космического корабля! Раньше не верила, что такие суперсовре­менные вагоны будут ходить у нас в Темиртау. А теперь я еду по городу, и в душе у меня: «Смот­рите, какая у меня огромная и комфортабельная тачка!»

В кабине водителя трамвая действительно, почти как у пилота: панорамное ветровое стекло, мягкое кресло и большой пульт управления. Справа – монитор, на котором отображается нужная информация: данные о скорости движения, работе пантографа, напряжении электропитания. Последний показатель не должен опускаться ниже 600 вольт, иначе вагон остановится. Слева, на пульте управления, расположены два хромированных рычажка: один из них заменяет педали газа и тормоза, второй переключает задний-передний ход.

– Здесь полностью ручное управление, – отмечает наша героиня. – К нам в трамвайный парк приезжали специалисты из Китая и России. Они объяс­няли, как управлять трамваем. Я быстро во всем разобралась. Принцип управления почти такой же, как на КТМ. Только на старых трамваях еще педаль была. Когда ее нажимаешь, вагон едет, отпускаешь – останавливается.

Любовь к электротранспорту в душе Дильбар проснулась еще в детстве. Иначе и не могло быть, ведь ее мама работала водителем трамвая. Поэтому девочка часто каталась по городу – то в салоне с пассажирами, то в кабине, рядом с мамой. Каждая поездка была для нее маленьким путешествием.

Дильбар признается, что не собиралась связывать свою судьбу с трамвайным парком. Но вышло иначе. Шли тяжелые 90-е годы, с работой было туго, а в трамвайном парке, который находился под крылом Карметкомбината, как раз открылись курсы водителей. Мама предложила дочери попробовать свои силы, и та решилась. Ведь зарплата на предприятии была неплохая, да к тому же стабильная.

– Помню свой первый день в кабине трамвая. Это был старенький красный КТМ, – с улыбкой рассказывает жительница Темиртау. – Мне было очень страшно. Думала, не справляюсь. А потом зашла в кабину, поехала, и страх улетучился. Я поняла, что нашла свое место, и полюбила эту работу. Хотите знать, помогала ли мне мама? Нет, мы работали в разных сменах.

Наша героиня считает, что мужчины-водители зря иронизируют над автоледи. Представительницы прекрасного пола ездят аккуратнее и гораздо ответственнее ведутся себя за рулем. Дильбар признается, что за годы работы в трамвайном парке она попадала и в ДТП, но пострадавших не было.

– Это случилось на Новый год. Я только пересекла перекресток, стала разгоняться, как на рельсы выбегает девочка со старыми советскими санками, – вспоминает водитель трамвая. – Я ее сначала не заметила, потому что обзор мне закрывал другой вагон. Помню, резко затормозила и почувствовала, как колеса наехали на что-то твердое. Я сильно испугалась. Потом, к счастью, выяс­нилось, что девочка осталась невредима, а под колеса трамвая попали ее санки. Я была в шоковом состоянии и накричала на родителей той девочки. Как можно отпускать ребенка одного через дорогу?!

Надо сказать, что водитель трамвая – профессия не только неженская, но и для Карагандинского региона очень редкая. Ведь электротранспорт здесь сохранился лишь в одном городе – Темиртау. Да и там он в начале 2023 года был на грани исчезновения. Тогда компания «АрселорМиттал Темиртау», которой принадлежал трамвайный парк, отказалась тянуть на себе убыточное предприятие.

Наша героиня, потеряв любимую работу, сильно расстроилась. Однако в глубине души верила, что трамвайный парк ждет возрождение, – и не ошиблась. В октябре 2024 года в Темиртау запустили первый современный трамвай, который купил новый владелец металлургического комбината – АО «Qarmet». Сейчас по городу бегают уже восемь вагончиков. Перед их запуском инвес­тор обновил 35 км рельсового полотна, уложил новые шпалы и восстановил контакт­ную сеть.

– Я уже полгода за рулем нового трамвая, – добавляет Дильбар Сидикова. – Вожу заводчан на работу и домой. Пассажиры подходят ко мне, благодарят за то, что в салоне тепло и комфортно. Мне очень приятно. Я горжусь тем, что занимаюсь любимым делом. Этим в наше время не каждый может похвас­тать. А я могу!

#водитель #трамвай #Дильбар Сидикова

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