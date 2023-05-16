SMS-уведомление на платных участках трасс запустили в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz

Этот пилотный проект разработан для повышения информированности пользователей платных участков республиканских трасс.

«Теперь при первом заезде на платный участок дороги владельцу автотранспорта будет приходить SMS-уведомление о том, что он находится на платной дороге. Сообщение также будет содержать ссылку о способах оплаты.

Нововведение действует только на 7 платных трассах, где работает открытая система взимания платы: Астана – Павлодар, Шымкент – Кызылорда, Шымкент – Ташкент, Шымкент – Тараз, Тараз – Кайнар, Конаев – Талдыкорган и Щучинск – Кокшетау. На тех участках, где предусмотрены шлагбаумы (Астана – Щучинск, Астана – Темиртау, Алматы – Конаев, Алматы – Хоргос) SMS-оповещение поступать не будет», – предупредили в КазАвтоЖоле.

Отметим, сейчас в стране функционируют 11 платных участков общей протяженностью 2 200 километров.