Снег, дождь и гололед ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
465
Лишь на юге страны будет ясная погода без осадков
РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды по Казахстану на 30 ноября-2 декарбря, передает Kazpravda.kz.
В ближайшие дни на погоду республики будет оказывать влияние быстрая смена барических образований циклонов и антициклонов. Они принесут с собой осадки в виде дождя и снега практически во всех регионах Казахстана, в северо-западных, юго-восточных областях прогнозируются сильные осадки.
"Лишь на юго-западе, 01-02 декабря на юге страны ожидается ясная погода без осадков. По Казахстану ожидаются туманы, гололед, усиление ветра с метелью. Резких изменений в температурном фоне не ожидается", – отметили синоптики.