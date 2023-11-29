Снег, дождь и гололед ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

Лишь на юге страны будет ясная погода без осадков

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РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды по Казахстану на 30 ноября-2 декарбря, передает Kazpravda.kz.

В ближайшие дни на погоду республики будет оказывать влияние быстрая смена барических образований циклонов и антициклонов. Они принесут с собой осадки в виде дождя и снега практически во всех регионах Казахстана, в северо-западных, юго-восточных областях прогнозируются сильные осадки.