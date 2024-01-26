Снег, дождь и метель обещают синоптики на выходные
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В температурном фоне на выходные дни значительных изменений не ожидается
Прогноз погоды по Казахстану на 27-29 января предоставило РГП "Казгидромет", передает корреспондент Kazpravda.kz
По данным синоптиков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдет снег; в северных и восточных регионах - метель; в южных регионах осадки в виде мокрого снега и дождя.
29 января в горных районах юга ожидаются сильные осадки с гололедными явлениями и туманом.
В температурном фоне на выходные дни значительных изменений не ожидается.