«Снега будет много» – вице-премьер проверил готовность Атырауской области к паводкам

Правительство, Паводки
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Как он отметил, необходимо заранее принять все меры, учесть все возможные сценарии

Фото: пресс-служба правительства РК

Вице-премьер Канат Бозумбаев посетил Жылыойский и Махамбетский районы, города Кульсары и Атырау, проинспектировал работы по защите населенных пунктов от большой воды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В Жылыойском районе укрепляют берега озера Камыскол. Углублено 23 км русла реки Жем и 35 км канала Курсай. На объектах задействовано свыше 100 единиц техники.

В г. Кульсары Канат Бозумбаев встретился с жителями и осмотрел качество построенного жилья для пострадавших от паводков.

В Махамбетском районе – проверил берегоукрепительные работы вдоль реки Жайык. В селе Махамбет укрепляют берег длиной 4,5 км. Завершено строительство моста между селами Махамбет и Сарытогай. Идет ремонт внутрипоселковой дороги.

В Атырау – возводят защитные дамбы в пригородных селах Талгайран, Акжар и Еркинкала. В селе Алмалы укрепляют 5,6 км дамб вдоль канала Сарыозек, а также строят новые берегоукрепительные сооружения протяженностью 2,5 км вдоль реки.

Продолжаются работы по очистке и расширению Гоголевского канала, который является ключевым звеном между рекой Жайык, каналом Соколок и Каспийским морем. Проводятся дноуглубительные работы общей протяженностью 30 км, с шириной канала 18 метров и глубиной 2 метра. На сегодня уже завершены работы на участке длиной 9,5 км.

С начала паводкового сезона ведутся работы по дноуглублению устья реки Жайык в месте ее впадения в Каспийское море. Общая протяженность запланированных работ составляет 10 км, из которых на сегодняшний день завершено 9,5 км.

Также была продемонстрирована работа новой системы прогнозирования и моделирования паводков «Tasqyn», которая разработана по поручению главы государства и будет запущена до конца года.

«По данным «Казгидромет» зима ожидается теплой, снега будет много, поэтому нам необходимо заранее принять все меры, учесть все возможные сценарии. Нужно нарастить темпы: перевести подрядные организации в 2 смены, привлечь дополнительные силы и технику. Министерству по чрезвычайным ситуациям взять на контроль и вести мониторинг всех противопаводковых мероприятий в регионе», — поручил Канат Бозумбаев.

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