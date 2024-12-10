Снизить риски для дольщиков поручил премьер

Правительство, Недвижимость
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Он также указал на проблему нехватки квалифицированных специалистов в строительстве

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил выработать механизм по заключению договоров долевого строительства без рисков для дольщиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

В ходе заседания правительства он обратил внимание на необходимость нормативного регулирования в сфере долевого строительства.  

«Множество застройщиков в обход установленного порядка продолжают привлекать средства дольщиков, заключают договоры без предоставления каких-либо гарантий. Сейчас Мажилисом разработан законопроект по вопросам долевого строительства. Министерству необходимо качественно отработать с депутатами все аспекты усиления контроля процессов привлечения средств дольщиков. Также я поручаю выработать механизм по заключению договоров долевого строительства, который должен полностью исключить риски для наших граждан», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер раздал ряд поручений.

Минпромышленности и строительства совместно с акиматами регионов - обеспечить исполнение планов по вводу жилья и инженерных сетей на текущий и 2025 годы.

С учетом новых ипотечных программ и прогнозируемого роста строительства профильному министерству совместно с госорганами и организациями необходимо повысить долю отечественных материалов в проектах строительного и коммунального секторов, а также обеспечить в 2025 году запуск запланированных проектов по производству строительных материалов.

Министерствам науки и высшего образования, просвещения, промышленности и строительства, труда необходимо проработать вопросы подготовки кадров для строительной отрасли с учетом потребности рынка – до 2030 года прогнозируется нехватка более 200 тыс. квалифицированных специалистов.
 

#жилье #Бектенов #дольщики #риски

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