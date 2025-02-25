Согретые теплом родного края

Выставка посвящена предстоящему празднованию Наурыза и 25-летию партии «Ауыл».

«Пробуждение весны» – это не только о времени года, но и о любви к родному краю – аулу и его людям, беззаветно преданным своей земле. Камерная экспозиция демонстрирует живописные работы столичных художников. Каждый из авторов по-своему выражает отношение к весенней тематике, выбирает свои средства художественной выразительности.

На вернисаж пришли депутаты фракции партии «Ауыл» в Мажилисе Парламента во главе с председателем партии Сериком Егизбаевым.

Все пять художников, участвующих в выставке, – Толеугазы Байгалиев, Бакытнур Бурдесбеков, Адилгали Баяндин, Табын Кылышбай, Ренат Елубай – широко известны в мире искусства, а их работы уже получили заслуженное признание казахстанцев.

К примеру, на международном конкурсе «Артэкспо Нью-Йорк-2011» работа Толеугазы Байгалиева получила золотую медаль. Художник – лауреат конкурса «Патриот года» в номинации «Искусство Республики Казахстан». Толеугазы Байгалиев пишет пейзажи, а также изображает на своих картинах важные исторические события. Почти все его произведения посвящены национальной истории, культуре. Описывая прекрасную природу родных мест, он сумел показать священные для казахов места, где родились Абай Кунанбаев, Шакарим Кудайбердыулы, Мухтар Ауэзов. Сам художник отмечает, что в своих картинах любит ясность, а его любимыми живописцами являются Левитан и Грицай.

Не меньший интерес зрителей вызвали работы Табына Кылышбая и Бакытнура Бурдесбекова – участников казахстанских и российских художественных выставок. Их работы находятся в музейных фондах нашей страны и частных коллекциях США и Европы.

Ренат Елубай – участник художественных выставок и симпозиумов в Казахстане и России, автор книжных иллюстраций, лауреат Международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт», обладатель золотой медали выставки New York Realism fine art в США.

Адилгали Баяндин – участник казахстанских и российских художественных выставок, конкурсов, симпозиумов, автор иллюстраций к книгам, проектов мазаров Котибар-батыра, Беккула аулие.

По словам посетителей, у каждого автора свое видение весны – времени любви и обновления, но все картины объединяет тепло родной земли.

– Поскольку я родился и вырос в ауле, эта тема мне близка, – рассказывает Адилгали Баяндин. – Через мои работы можно проследить историю древнего и прекрасного праздника Наурыз: от ярких и красочных гуляний на широких степных просторах до его интеграции в городскую среду. Внешние атрибуты могут различаться, но все произведения объединены любовью к родной земле, к людям, которые сегодня на ней трудятся и созидают, а также верой в достойное и светлое завтра.