Сохраняется высокая лавинная опасность

Общество
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Высокую лавинную опас­ность вызвали снегопады и метели на горных трассах в районе Алтай и Самарском районе. Сход снежных масс отмечен на сложных участках серпантинов. К счастью, никто не пострадал.

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Начиная с последней декады декабря дорожные службы и полиция регулярно закрывают обе трассы для профилактических спусков и очистки. Но зима есть зима. Даже на очищенных вроде бы дорогах остается снежный накат, появляются колея, гололед. Практически все направления – в Алтай, Риддер, Шемонаиху, Глубоковский, Самарский, Курчумский районы – являются с декабря по март опасными, особенно для неопытных водителей.

На днях в Шемонаихинском районе в перемет угодил молоковоз, следовавший из Алматы. Выручили сотрудники полиции, помогли водителю вытащить автомобиль.

На случай нештатных ситуаций на трассах региона открыто 11 пунктов обогрева в Уланском, Самарском, Курчумском, Маркакольском, Катон-Карагайском, Шемонаихинском, Глубоковском районах, а также в районе Алтай. Кроме того, местные исполнительные органы заключили договоры о временном размещении людей с владельцами придорожных кафе. В минувшие выходные такая помощь пригодилась, например, путникам, следовавшим по трассе Усть-Каменогорск – ­Алтай – Улкен Нарын. Проезд был закрыт в связи с высокой лавинной опасностью. Автомобили стали выпускать только утром, когда стало светло, и то по одному.

– На Осиновском перевале, в Серебрянске, Алтае действуют пункты обогрева, рассчитанные в общей сложности на 30 человек, – рассказал исполняющий обязанности начальника районного отдела полиции Денис Еримбесов. – Там есть запасы воды, плиты, чайники, чтобы люди могли согреться, поесть, переждать непогоду.

Только за первую неделю января в Алтае выпало почти 60 см снега. Коммунальные службы работают круглосуточно. По информации районного акимата, в ночную смену на улицах задействовано 13 единиц техники, днем – семь. Для небольшого города это немало, и по словам акима Рената Курмамбаева, в первую очередь дорожники приводят в порядок улицы с самым интенсивным движением, а также проезды к школам, поликлиникам, больницам.

Еще больше снега выпало в горных таежных селах, где пешеходные тропинки уже больше похожи на туннели. В соцсетях полно роликов с кадрами, как погрузчики нагребают снежные «терриконы», пробивая проезды в населенных пунктах.

В маленьком Серебрянске, где коммунальщики стараются уложиться в ночную смену, горожан буквально умоляют убрать свои авто с дорожных обочин. Та же проблема наблюдается в Усть-­Каменогорске. Предприятие «Таза Өскемен» даже начало пуб­ликовать в аккаунтах и местных СМИ горячую информацию о том, на каких улицах и проспектах планируется очистка или работы идут в данный момент.

По словам специалистов, как правило, на участках задействовано сразу три-четыре ­КамАЗа с навесным оборудованием, следую­щих один за другим. Если на обочинах припаркованы легковые автомобили, есть риск, что тяжелая техника их заденет, особенно ночью. Не говоря о том, что страдает качество работы.

На сегодня в Восточном Казах­стане сохраняется высокая лавинная опасность. Чеэсники обратились к населению с просьбой воздержаться от поездок и походов в горы. В случае если путешествия не избежать, автомобилистам рекомендовано не останавливаться в лавино­опасных зонах, проезжать мимо по возможности как можно ­быстрее.

#Восточный Казахстан #снегопад #лавинную опас­ность

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