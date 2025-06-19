На восточном берегу живописного озера Айыртаучик вновь зазвучал детский смех
После почти шестилетней консервации распахнул двери капитально обновленный детский оздоровительный центр «Сокол» – любимое место отдыха школьников, причем не только этого региона.
В торжественном открытии лагеря принял участие заместитель акима Акмолинской области Досулан Айтбаев, передавший детям поздравления от главы региона Марата Ахметжанова. Пожелав ребятам хорошего отдыха, Досулан Айтбаев отметил, что это не просто очередной лагерь – это символ нового подхода взрослых к заботе о детях и важный шаг в реализации предвыборной программы Президента.
– Хочется, чтобы каждый из вас уезжал отсюда с самыми теплыми впечатлениями, новым опытом и счастливыми историями. А вожатым желаю вдохновения, терпения и радости от своей по-настоящему важной миссии, – сказал на церемонии Досулан Айтбаев.
Кстати, вожатые из педагогического отряда «Думан» города Кокшетау, судя по всему, уже подружились с ребятами. Молодые, энергичные, с огоньком в глазах, они стараются наполнить конкурсами, играми, спортивными турнирами, вечерними посиделками каждый день смены. Да так, что время пролетает незаметно. В первой смене школьники большей частью из Астаны, а также из Кокшетау и Экибастуза.
– «Сокол» – это самый лучший лагерь. Я здесь всего несколько дней, но мне так все нравится, совсем не хочу уезжать. Становится грустно, когда подумаю о том, что день отъезда все-таки настанет, – делится впечатлениями восьмиклассница из Астаны Нурайлым Берден.
Когда-то лагерь «Сокол», расположенный на 6,3 га национального парка «Кокшетау», был популярным среди школьников региона. Типовой на 320 мест, один из крупнейших в республике, он был построен в 1963 году. Переходя от ведомства к ведомству, он лишь в 2002 году был передан в систему образования.
Но с 2020 года его деятельность была приостановлена – требовалась серьезная модернизация. Благодаря государственной программе по созданию 50 детских оздоровительных лагерей в 2024 году его передали в доверительное управление ИП «Нурмуканов» сроком на 15 лет без права выкупа.
За считаные месяцы объект прошел настоящую трансформацию. По словам директора ДОЦ «Сокол» Аргына Азбаева, полностью демонтировали и сменили оборудование в столовой, на кухне, в клубе, спальных корпусах. Ремонт начинали, оставив лишь стены. Затем обустроили территорию, где появились беседки, поле для игры в футбол, волейбол, а также пляж.
Кроме того, появилась новая котельная с газовым оборудованием. В перспективе лагерь планируют превратить в круглогодичный центр отдыха для детей.
Сегодня здесь создана комфортная и безопасная зона для того, чтобы воспитанники чувствовали себя комфортно все лето. Судя по лицам детей, смеху и дружно звучащим речевкам, понимаешь, что лагерь «Сокол» после шести лет забвения действительно вернулся. Он снова стал территорией яркого и счастливого детства, мечтой любого ребенка.
10 июня текущего года ДОЦ получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, а уже 12 июня встретил свою первую смену после длительного перерыва. Отметим, что из приехавших сюда 275 ребят 200 мальчишек и девчонок – дети из категории социально уязвимых слоев населения.
До конца лета «Сокол» примет около 2 000 детей от 8 до 15 лет. Это шесть смен по десять дней каждая, наполненных играми, песнями, походами, общением с новыми друзьями.
Возрожденный к жизни ДОЦ «Сокол» это не только счастливая территория детства – это пример того, как государство и частный бизнес могут сообща творить добрые дела.