фото пресс-службы облуправления образования

После почти шестилетней консервации распахнул двери капитально обновленный детский оздоровительный центр «Сокол» – любимое место отдыха школьников, причем не только этого региона.

В торжественном открытии лагеря принял участие заместитель акима Акмолинской области Досулан Айтбаев, передавший детям поздравления от главы региона Марата Ахметжанова.­ Пожелав ребятам хорошего отдыха, Досулан Айтбаев отметил, что это не просто очередной лагерь – это символ нового подхода взрос­лых к заботе о детях и важный шаг в реализации предвыборной программы Президента.

– Хочется, чтобы каждый из вас уезжал отсюда с самыми теплыми впечатлениями, новым опытом и счастливыми историями. А вожатым желаю вдохновения, терпения и радости от своей по-настоящему важной миссии, – сказал на церемонии Досулан Айтбаев.

Кстати, вожатые из педагогического отряда «Думан» города Кокшетау, судя по всему, уже подружились с ребятами. Молодые, энергичные, с огоньком в глазах, они стараются наполнить конкурсами, играми, спортивными турнирами, вечерними посиделками каждый день смены. Да так, что время пролетает незаметно. В первой смене школьники большей частью из Астаны, а также из Кокшетау и Экибастуза.

– «Сокол» – это самый лучший лагерь. Я здесь всего несколько дней, но мне так все нравится, совсем не хочу уезжать. Становится грустно, когда подумаю о том, что день отъез­да все-таки настанет, – делится впечатлениями восьмиклассница из Астаны Нурайлым Берден.

Когда-то лагерь «Сокол», расположенный на 6,3 га национального парка «Кокшетау», был популярным среди школьников региона. Типовой на 320 мест, один из крупнейших в республике, он был построен в 1963 году. Переходя от ведомства к ведомству, он лишь в 2002 году был передан в систему образования.

Но с 2020 года его деятельность была приостановлена – требовалась серьезная модернизация. Благодаря государственной программе по созданию 50 детских оздоровительных лагерей в 2024 году его передали в доверительное управление ИП «Нурмуканов» сроком на 15 лет без права выкупа.

За считаные месяцы объект прошел настоящую трансформацию. По словам директора ДОЦ «Сокол» Аргына Азбаева, полностью демонтировали и сменили оборудование в столовой, на кухне, в клубе, спальных корпусах. Ремонт начинали, оставив лишь стены. Затем обустроили территорию, где появились беседки, поле для игры в футбол, волейбол, а также пляж.

Кроме того, появилась новая котельная с газовым оборудованием. В перспективе лагерь планируют превратить в круглогодичный центр отдыха для детей.

Сегодня здесь создана комфортная и безопасная зона для того, чтобы воспитанники чувствовали себя комфортно все лето. Судя по лицам детей, смеху и дружно звучащим речевкам, понимаешь, что лагерь «Сокол» после шести лет забвения действительно вернулся. Он снова стал территорией яркого и счастливого детства, мечтой любого ребенка.

10 июня текущего года ДОЦ получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, а уже 12 июня встретил свою первую смену после длительного перерыва. Отметим, что из приехавших сюда 275 ребят 200 мальчишек и девчонок – дети из категории социально уязвимых слоев населения.

До конца лета «Сокол» примет около 2 000 детей от 8 до 15 лет. Это шесть смен по десять дней каждая, наполненных играми, песнями, походами, общением с новыми друзьями.

Возрожденный к жизни ДОЦ «Сокол» это не только счастливая территория детства – это пример того, как государство и частный бизнес могут сообща творить добрые дела.