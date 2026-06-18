Систематизировать госпрограммы поддержки бизнеса с помощью ИИ предложил спикер Сената

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«Если шире посмотреть на проблему господдержки бизнеса, не секрет, что сегодня бизнес находится вокруг государственных денег. Или тендер, или off-take, или субсидии, или какие-то гарантии, кредитование, субсидирование процентной ставки и так далее. Вы создали Единый реестр мер государственной поддержки, для систематизации этой работы. Плюс есть информационная система Baqylauda. В то же время у нас господдержка через республиканский бюджет идет. Через инвестиционный холдинг Байтерек, СПК. Банки второго уровня тоже задействованы в этом через субсидирование процентной ставки. В холдинге Байтерек «сидит» большое количество структур. Это и Даму, и ФРП, и Банк развития, Аграрно-кредитная корпорация и другие структуры, которые можно перечислять и перечислять, сколько субъектов оказывают поддержку бизнесу на региональном, центральном уровнях, через бюджет, через Нацфонд, через институты развития и так далее? Понятно же, что где-то и дублирование идет, и адмрасходы, и неэффективность, и где-то коррупционные моменты, что тоже может быть», – отметил Маулен Ашимбаев.

При таких обстоятельствах, по мнению председателя Сената, наряду с Единым реестром мер государственной поддержки, особенно востребовано «единое окно» и инструменты ИИ для систематизации процедуры.