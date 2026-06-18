Систематизировать госпрограммы поддержки бизнеса с помощью ИИ предложил спикер Сената

Сенат

Поддержка бизнесу должна оказываться объективно, а процедура проводиться систематизировано, заявил на заседании Сената спикер Палаты Маулен Ашимбаев, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Сенат

«Если шире посмотреть на проблему господдержки бизнеса, не секрет, что сегодня бизнес находится вокруг государственных денег. Или тендер, или off-take, или субсидии, или какие-то гарантии, кредитование, субсидирование процентной ставки и так далее. Вы создали Единый реестр мер государственной поддержки, для систематизации этой работы. Плюс есть информационная система Baqylauda. В то же время у нас господдержка через республиканский бюджет идет. Через инвестиционный холдинг Байтерек, СПК. Банки второго уровня тоже задействованы в этом через субсидирование процентной ставки. В холдинге Байтерек «сидит» большое количество структур. Это и Даму, и ФРП, и Банк развития, Аграрно-кредитная корпорация и другие структуры, которые можно перечислять и перечислять, сколько субъектов оказывают поддержку бизнесу на региональном, центральном уровнях, через бюджет, через Нацфонд, через институты развития и так далее? Понятно же, что где-то и дублирование идет, и адмрасходы, и неэффективность, и где-то коррупционные моменты, что тоже может быть», – отметил Маулен Ашимбаев.

При таких обстоятельствах, по мнению председателя Сената, наряду с Единым реестром мер государственной поддержки, особенно востребовано «единое окно» и инструменты ИИ для систематизации процедуры.

«Помимо Единого реестра у вас же была идея создания «единого окна».  Вот, к этой идее, наверное, более активно надо сейчас идти, чтобы создать «единое окно», куда заполняются параметры проекта или компании, и где все базы интегрируются, и по ним с использованием искусственного интеллекта можно было четко понять: какой компании что положено или что не положено, и потом это все было отслеживаемо. Таким образом мы бы избавились от многих адмрасходов, коррупционных каких-то моментов, неэффективного использования государственных средств, дублирования, поддержки тех компаний, которые не нужно поддерживать. Мне кажется, это было бы эффективнее в плане систематизации господдержки. А там несколько триллионов по итогам прошлого года, а если местный бюджет еще добавим?» – резюмировал спикер Сената. 

 

 

 

#Сенат #бизнес #комментарий

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