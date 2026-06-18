Систематизировать госпрограммы поддержки бизнеса с помощью ИИ предложил спикер Сената

Поддержка бизнесу должна оказываться объективно, а процедура проводиться систематизировано, заявил на заседании Сената спикер Палаты Маулен Ашимбаев, сообщает Kazpravda.kz
«Если шире посмотреть на проблему господдержки бизнеса, не секрет, что сегодня бизнес находится вокруг государственных денег. Или тендер, или off-take, или субсидии, или какие-то гарантии, кредитование, субсидирование процентной ставки и так далее. Вы создали Единый реестр мер государственной поддержки, для систематизации этой работы. Плюс есть информационная система Baqylauda. В то же время у нас господдержка через республиканский бюджет идет. Через инвестиционный холдинг Байтерек, СПК. Банки второго уровня тоже задействованы в этом через субсидирование процентной ставки. В холдинге Байтерек «сидит» большое количество структур. Это и Даму, и ФРП, и Банк развития, Аграрно-кредитная корпорация и другие структуры, которые можно перечислять и перечислять, сколько субъектов оказывают поддержку бизнесу на региональном, центральном уровнях, через бюджет, через Нацфонд, через институты развития и так далее? Понятно же, что где-то и дублирование идет, и адмрасходы, и неэффективность, и где-то коррупционные моменты, что тоже может быть», – отметил Маулен Ашимбаев.
При таких обстоятельствах, по мнению председателя Сената, наряду с Единым реестром мер государственной поддержки, особенно востребовано «единое окно» и инструменты ИИ для систематизации процедуры.
«Помимо Единого реестра у вас же была идея создания «единого окна». Вот, к этой идее, наверное, более активно надо сейчас идти, чтобы создать «единое окно», куда заполняются параметры проекта или компании, и где все базы интегрируются, и по ним с использованием искусственного интеллекта можно было четко понять: какой компании что положено или что не положено, и потом это все было отслеживаемо. Таким образом мы бы избавились от многих адмрасходов, коррупционных каких-то моментов, неэффективного использования государственных средств, дублирования, поддержки тех компаний, которые не нужно поддерживать. Мне кажется, это было бы эффективнее в плане систематизации господдержки. А там несколько триллионов по итогам прошлого года, а если местный бюджет еще добавим?» – резюмировал спикер Сената.