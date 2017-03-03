​Солдат вернется домой

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Любовь Доброта, Шымкент

Сообщение о том, что в ходе проведения поисковых работ обнаружены останки солдата из Южного Казахстана, получил депутат областного маслихата Кайрат Сапарбаев. Руководитель поискового отряда Андрей Фетисов сообщил ему, что поисковики в ноябре 2016 года на территории Поныровского района Курской области обнаружили останки бойца и записку, вложенную в солдатский медальон. И хотя написана она с ошибками, несложно понять, что воин родом из Карабулака Сайрамского района, и дома у него осталась мать.

Поисковики также проинформировали, что в этих местах воевала 140-я Сибирская стрелковая дивизия НКВД. Захоронение солдата одиночное, и есть возможность передать его на родину, если, конечно, того пожелают родные и близкие фронтовика. Полученное сообщение Кайрат Сапарбаев передал своему коллеге по депутатскому корпусу депутату Южно-Казахстанского областного маслихата Дулату Абишу, члену общественного совета ЮКО. Генеральный директор Телерадиокомпании «Айгак» на протяжении ряда последних лет организует экспедиции по местам крупных боевых сражений, задавшись целью показать участие воинов-казах­станцев в Великой Отечественной войне.

Вместе с журналистами он уже побывал в России, Беларуси, Украине, Латвии, Германии, Польше, подготовив документальные фильмы о земляках, геройски погибших на войне. Благодаря его беспокойному характеру удалось 25 сентября 2014 года вернуть из Латвии на родину для перезахоронения останки гвардии лейтенанта Касымбека Нурсейтова. 9 мая 2016 года из села Ульяново Калужской области в Шымкент доставлены останки рядового Макаша Тажибаева. Обоих фронтовиков торжественно и достойно похоронили в родных аулах.

– Мы тут же инициировали проведение акции «Солдат с Кораном из Карабулака!», – рассказывает Дулат Абиш. – Мы обратились ко всем, кто мог бы оказать содействие в поиске родственников, включая областной военкомат и военный комиссариат Сайрамского района. Рядом с солдатом найдены листы из Корана, мы даже проконсультировались со священнослужителем. Областной имам считает, что Коран должен вернуться в семью, к потомкам. Это очень важно вернуть Коран родственникам, а солдата похоронить на родине.

Скупых сведений, указанных в солдатском медальоне, оказалось достаточно, чтобы за считанные дни найти родственников солдата, останки которого обнаружили члены российского поискового отряда. Оказалось, что Пиралы Ахмамбеков по национальности казах, родом из села Шапрашты Колкентского сельского округа Сайрамского района. Его отец рано умер. Мать Кулимкыз Ахмамбекова воспитывала его одна и после войны ждала сына, не веря в то, что человек вот так может пропасть без вести, пусть даже и на войне. Женщина умерла во второй половине 50-х годов прошлого столетия, так и не дождавшись единственного сына домой. Об этом рассказал 86-летний родственник Сусар Асилов, житель села Шапрашты.

И это не единственный близкий человек Пиралы Ахмамбекова. У него есть и другие родственники, которых уже удалось установить. Это Мусакул Узаков, проживающий в селе Ынтымак Сайрамского района. Ему сейчас 80 лет. Он тоже хорошо помнит, как до пос­леднего дня своей жизни Кулимкыз Ахмамбекова убивалась и горевала по сыну, как ждала его, то и дело выходя за околицу аула, надеясь увидеть, как он возвращается домой.

Родственником Пиралы Ахмамбекову приходится и Калдар Кульбаев, 1947 года рождения, также проживаю­щий в селе Шапрашты Сайрамского района. Мужчина готов отправиться в дальний путь, чтобы лично принять участие в доставке на родину останков фронтовика для перезахоронения в родном ауле.

– По информации российских поисковиков, захоронение останков солдат, которых они обнаружили в ходе проведения экспедиции на территории Поныровского района Курской области, запланировано на 7 мая 2017 года в селе Поныри Курской области, – говорит Дулат Абиш. – Я уже сообщил Андрею Фетисову, что мы решаем вопрос о дос­тавке праха найденного солдата и перезахоронении его на родине. Я думаю, что областной военкомат подключится к этой акции, и сообща останки солдата вернем на родину. 

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