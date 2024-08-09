Солдатские матери за патриотизм и сильную армию

В Павлодаре прошел I-й Республиканский форум «Совершенствование механизмов взаимодействия между Вооруженными силами, другими войсками и воинскими формированиями, а также государственными организациями и РОО «Комитет солдатских матерей «Сердца матерей»

фото: пресс служба МО РК

Мероприятие организовано Республиканским общественным объединением «Комитет солдатских матерей «Сердца матерей» при поддержке министра обороны Республики Казахстан генерал-полковника Руслана Жаксылыкова и акима Павлодарской области Асаина Байханова.

В форуме приняли участие председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса РК Айгуль Куспан, представители акимата Павлодарской области, министерства обороны, Пограничной службы КНБ РК, Национальной гвардии, министерств здравоохранения и просвещения, Военной прокуратуры, высших учебных заведений и средств массовой информации.

Как отметила Айгуль Куспан, государство и президент РК - Верховный Главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев уделяют большое внимание развитию казахстанской армии, в том числе вопросам обеспечения социальных и правовых гарантий военнослужащих, правопорядка в войсках.

«Активную работу в этом направлении проводит и Комитет солдатских матерей. Его представители регулярно посещают воинские части, оказывают помощь и поддержку военнослужащим. Импульс такого взаимодействия передался и силовым органам. Вооруженные силы, Национальная гвардия, Пограничная служба и другие воинские формирования все чаще приглашают представителей Комитета на свои мероприятия и оказывают содействие их деятельности. Осуществляя важную миссию, и являясь связующим звеном между командирами и родителями солдат, Комитет состоялся как полноценная и авторитетная организация», - отметила народный избранник.

В ходе выступления организаторы форума отметили, что их основная цель – создание коммуникационной среды между силовыми структурами, общественными организациями и другими государственными органами по вопросам сохранения жизни и здоровья военнослужащих срочной службы, а также активизация работы по военно-патриотическому воспитанию среди молодежи.

В приоритете поиск новых форматов для эффективного сотрудничества всех слоев общества, повышения престижа Вооруженных сил и статуса военнослужащего.

В завершение мероприятия участники поделились опытом работы, обсудили новые проекты по работе с молодежью.