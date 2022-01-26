Солдаты скорой

Небольшая комната, пара стационарных телефонов, чемодан со «снадобьями», компьютер, видавший виды, – типичный, увы, интерьер сельских больниц. И нетипичный для подобного антуража жизнерадостный персонал. Этот контраст мы заметили сразу, как вошли. Так встретила нас участковая больница поселка им. Габидена Мустафина в Карагандинской области.
Здесь жил писатель
Когда-то поселок знавал лучшие времена. Это видно невооруженным глазом: типовые здания, построенные по единому макету во многих райцентрах страны, широкие улицы, многоэтажки, довольно большая территория поселка в целом.
До реформы в конце 1990-х поселок носил название Токаревка и был административным центром Тельманского района. Тогда же была построена больница, в которую мы прибыли «с подорожной, по казенной надобности». Потом район переименовали в Бухар-Жырауский, а поселок носит имя писателя Габидена Мустафина, который родился и жил здесь. К слову, в ноябре нынешнего года исполнится 120 лет со дня его рождения.
Построить новый мир – дело нелегкое. Но у нас должно получиться. В это верится, когда видишь таких людей, делающих свое дело на «пять», и не потому, что так положено, а потому, что так велит сердце. Такие люди – соль земли. На их сильных плечах держится мир.