Солдаты скорой

Небольшая комната, пара стационарных телефонов, чемодан со «снадобьями», компьютер, видавший виды, – типичный, увы, интерьер сельских больниц. И нетипичный для подобного антуража жизнерадостный персонал. Этот контраст мы заметили сразу, как вошли. Так встретила нас участковая больница поселка им. Габидена Мустафина в Карагандинской области.

Здесь жил писатель

Когда-то поселок знавал лучшие времена. Это видно невооруженным глазом: типовые здания, построенные по единому макету во многих райцентрах страны, широкие улицы, многоэтажки, довольно большая территория поселка в целом.

До реформы в конце 1990-х поселок носил название Токаревка и был административным цент­ром Тельманского района. Тогда же была построена больница, в которую мы прибыли «с подорожной, по казенной надобности». Потом район переименовали в Бухар-Жырауский, а поселок носит имя писателя Габидена Мустафина, который родился и жил здесь. К слову, в ноябре нынешнего года исполнится 120 лет со дня его рождения.

Станция скорой помощи расположилась в правом крыле двух­этажного здания. Хотя станция, наверное, громко сказано. Одна небольшая комната, где дежурят фельдшер и диспетчер, принимающий звонки.

Всего на станции трудятся четыре медика и четыре дис­петчера, плюс столько же водителей кареты скорой помощи. Автомобиль для неотложки, кстати, один.

Коллектив небольшой, но дружный. Без взаимопомощи на селе никак, да и не только на селе. Просто в больших городах это менее заметно, сказываются текучесть кадров, большие коллективы, да и «одиночество в толпе» присуще как раз жителям мегаполисов.

Станция принимает звонки от жителей пяти населенных пунктов: собственно поселка Г. Мустафина, станции Нура, аулов Тузды, Старая Тузда и Первое мая.

В совокупности количество жителей пяти населенных пунк­тов составляет свыше четырех тысяч. Не так много, если сравнить с густонаселенным югом страны, например, но и немало, если сравнить с малонаселенным северным регионом.

Высокие цели – сложные задачи

Участковая больница, при которой базируется станция, расположена в типовом здании образца 70-х годов прошлого столетия.

На втором этаже действуют поликлиника и стационарное отделение. Всего трудятся четыре врача: двое участковых в поликлинике, один в стацио­наре и один педиатр. Узких специалистов нет никаких.

Сейчас в больнице действует одно отделение – терапевтичес­кое, есть палаты для дневного и круглосуточного пребывания пациентов. Врач Айгуль Масгутовна Наурызбекова в поселок прибыла по программе «С дипломом – в село». Признается, что среди сокурсников желающих ехать в глубинку было немного, можно сказать, единицы.

– Для того чтобы специалисты ехали в аулы, нужны реальные меры поддержки. Обязательно подъемные, чтобы сумма была не 200 тысяч, например, жилье, другие льготы, способные заинтересовать квалифицированного специалиста настолько, чтобы он захотел жить в сельской местности, – считает Айгуль Наурызбекова, и сложно с ней не согласиться.

Рыночные отношения строятся на главном правиле: хочешь эффективности – привлекай профессионала, хочешь, чтобы трудился профи, – создавай условия.

...В единственном отделении тихо, пациентов непривычно мало. Но это временное затишье, говорят опытные медики, и уже завтра палаты заполнятся страждущими выздороветь.

Гайни Тустубаевой 63 года, в больницу она приехала на плановую госпитализацию.

– У меня хроническая бронхопневмония, приезжаю сюда получить курс лечения. Всем довольна, чисто, тихо, кормят неплохо, да и главное, что состоя­ние улучшается, – говорит она.

В больнице тепло, действует новая котельная. Однако достаточно других вопросов, требующих решения на областном и республиканском уровнях.

Старший врач участковой больницы поселка им. Габидена Мустафина Жупар Канатовна Оразбаева рассказывает:

– Нужно бы заменить оргтехнику, она давно исчерпала свои ресурсы. Кроме того, требуется капитальный ремонт больницы, последний раз его делали в 2005 году. Каждый год, мы, конечно, делаем текущий ремонт своими силами, но этого уже недостаточно, – говорит она, да и мы видим, что стены давно просят капитального ремонта.

Просто здравствуй. Просто как дела...

– Приезжайте, на кладбище человек повесился!

Звонил сотрудник полиции, поэтому было ясно: никаких шуток, все серьезно. Правда, пока ехали – гадали, кому же пришло в голову совершить подобное в таком месте, да и как удалось?

Вообще, суициды – тема отдельная для медиков, работающих на скорой помощи. Нередко попытки отправиться на тот свет совершаются в состоянии алкогольного опьянения, ведь известно, что спиртное обостряет чувства и эмоции. Бывает, что попытки носят откровенно демонстративный характер, когда все делается в порыве гнева, желании доказать что-либо, внушить чувст­во вины кому-нибудь, чаще близким.

– Был случай, когда мужчина хотел повеситься после семейной ссоры на капоте своего автомобиля. Выехал специально в степь, соорудил там конструкцию, хорошо, что это привлекло внимание полицейских, они нас и вызвали, – рассказывает Галина Юрьевна Ничвоглод, фельдшер с более чем 30-летним стажем.

В далеком 1983 году она приш­ла на станцию работать, после того как вышла замуж за местного парня, да так и трудится здесь.

В любом деле успех зависит от множества факторов. Однако существует один, при присутствии которого любое начинание буквально обречено на успех.

И это энтузиасты. Как показало время, именно благодаря влюбленным в свое дело, в свою профессию, двигаются шестеренки даже самых сложных механизмов. Галина Юрьевна – одна из таких, это понимаешь с первых слов.

Не может человек, которому служба не в радость, так рассказывать о своей работе. Может быть, скептики усмехнутся, мол, а что еще остается делать, когда живешь в глуши, работа нужна позарез, а выбора особого нет.

А можно о многом, например, бесконечно брюзжать, ворчать, вываливать недовольство на пациентов, окружающих, жаловаться, да и просто ходить с несчастным видом. Выбор есть всегда, хотя бы в том, как относиться к реальности.

Арина Седова – молодой сотрудник, работает диспетчером, принимает звонки от жителей. А бывают они очень разными. На 103 звонят не только для того, чтобы вызвать бригаду скорой помощи.

– Иногда звонят, чтобы узнать о том или ином лекарственном средстве. «Вот, мол, нашла в аптечке, от чего оно, подскажите». Бывает, что звонят и спрашивают, есть ли в аптеке при больнице то или иное лекарство, чаще всего это пожилые люди. Нередко узнают дозировку какого-нибудь препарата. Но мы не имеем права делать назначения, объясняем, что нужно идти к врачу, – рассказывает Арина.

А еще обращаются, чтобы просто узнать, как дела, поздравить с праздником, такое тоже бывает.

– Пару лет назад был вызов 31 декабря, ближе к полуночи, поехала бригада, а там одинокий человек, просто не хотел один встречать Новый год. Или когда в полночь под Новый год повезли бабушку в Темиртау, в травматологию. Хотела бабуля выйти в сени, положить горошек зеленый на полку, да подвернула ногу, перелом. С бабулями вообще интересно. Случается, что приедешь по вызову, а там бабушка просит растопить ей печку, принести воды, посидеть с ней. Чаще всего это одинокие старики, – рассказывает Галина Ничво­глод.

Вне протокола

Как уже было сказано выше, в автопарке станции одна неотложка. Как любая техника, она иногда выходит из строя. Что же тогда делают медики?

Их возят водители станции, только уже на личных автомашинах.

И да, компенсация за этот альтруизм не положена, не предусмотрено в Трудовом кодексе такой статьи, как «человечность», поэтому «души прекрасные порывы» оплачиваются, увы, из собственного кармана водителями.

Бывают случаи, когда неотложка на ремонте или увезла пациента в город, требуется помощь другим сельчанам. Опять же на помощь приходят водители, садятся за руль личного авто, возят фельдшеров по адресам. На наше удивление лишь говорят в ответ: «А как не помочь, если люди ждут врача?»

Конечно, в поликлинике есть своя неотложка, в экстренных случаях используют и ее. Но чаще всего сотрудники стараются обойтись своими силами. Такое вот неравнодушие не по протоколу.

Поселок расположен недалеко от оживленной трассы, и ДТП, к сожалению, тоже случаются. Выезжает на место аварии, по правилам, скорая близлежащего населенного пункта.

– Дорога – зона повышенной опасности, бывает всякое. Как-то прибыли на вызов, а там в кювете большегрузный автомобиль, причем кабина уперлась в землю, водитель травмирован, выбраться самостоятельно не может. Пришлось лезть через окошко боком, делать укол, накладывать шину, вытягивать для транспортировки, – делится Галина Юрьевна.

Можно заставить людей трудиться, подчиняться приказам, карательными мерами добиваться безупречной дисциплины.

Но гораздо эффективнее, когда в команде болеющие за общее дело профессионалы. Как, например, в этом отдельно взятом поселке, где водители на личном транспорте возят фельдшеров, а диспетчеры скорой бывают и внештатными психологами, и сотрудниками справочного центра.