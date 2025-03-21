Cолист столичного театра отличился на международном фестивале в Уфе

Фото: пресс-служба театра

Солист «Астана Опера» Диас Курмангазы принял участие в юбилейном XXV международном фестивале балетного искусства имени Рудольфа Нуреева, сообщает Kazpravda.kz

19 марта талантливый казахстанский артист снискал бурные овации уфимской публики, блестяще исполнив главную партию графа Альберта в знаменитом романтическом балете «Жизель» Адольфа Адана на сцене Башкирского государственного академического театра оперы и балета.

Вместе с Диасом Курмангазы в образе нежной Жизели выступила ведущая балерина уфимского театра народная артистка Башкортостана Валерия Исаева.

Напомним, что фестиваль им. Р. Нуреева считается одним из авторитетных балетных форумов мира и проводится в Уфе с 1993 года по инициативе Юрия Григоровича и Шамиля Терегулова.

К слову, в этом году юбилейный XXV выпуск международного фестиваля стартовал 17 марта, в день рождения Рудольфа Нуреева, с классики башкирского балета – «Журавлиной песни» Л. Степанова и З. Исмагилова.

«Международный фестиваль имени Рудольфа Нуреева в Уфе – престижный фестиваль, в котором принимают участие артисты из разных театров мира, в том числе и «Астана Опера». Уже не один год от нашей труппы в Башкортостане выступали мои коллеги, солисты театра Мадина Унербаева, Бактияр Адамжан, Султанбек Гумар, Айдан Калжан и другие. И в этом году мне было особенно ответственно представлять театр на фестивале, посвященном легенде мирового балета – Рудольфу Нурееву. Думаю, что выступление прошло на достойном уровне, свидетельством чему послужил теплый прием и горячие аплодисменты публики, за что я искренне благодарен уфимцам. Также выражаю благодарность за поддержку художественному руководителю нашей труппы народной артистке России Алтынай Абдуахимовне Асылмуратовой, – заключил Диас Курмангазы.

После выступления зрители делились впечатлениями и выражали эмоции на страницах социальных сетей Башкирского театра.

«Диас Курмангазы хорош, мощный артист. Прыжок шикарный! Хочу видеть Диаса в роли Ромео, ему 100% подошел бы этот образ», – гласят комментарии.

В пресс-службе театра отметили, что солист балетной труппы «Астана Опера», выпускник Алматинского хореографического училища имени А. Селезнева Диас Курмангазы выступает практически во всех балетных спектаклях театра.

Артист не раз блестяще воплощал образы главных героев в знаменитых классических балетах, таких как Щелкунчик-принц из балета «Щелкунчик», Зигфрид, Ротбарт из балета «Лебединое озеро» П. Чайковского, Раб Али из балета «Корсар» А. Адана, Па-де-де «Венецианский карнавал из балета «Сатанилла» Ц. Пуни и другие.

Столичной публике полюбились его интерпретации партий в хореографических шедеврах легендарного балетмейстера XX века Ролана Пети – Феб из балета «Собор Парижской Богоматери» на музыку М. Жарра и Па-де-де из балета «Кармен» на музыку Ж. Бизе, а также его выступления в балете Иржи Килиана «Маленькая смерть» на музыку В.А. Моцарта, «Сколько длится Сейчас?» Раймондо Ребека и национального балета «Зов степи» в хореографии Патрика де Бана на музыку казахстанских композиторов.

Помимо целого ряда ярких образов в балетных спектаклях и гала-программах на родной сцене, Диасу Курмангазы аплодировали зрители на гастролях в Словении, Объединенных Арабских Эмиратах и городах Казахстана, включая Шымкент, Туркестан, Алматы и др.

Следующее выступление Диаса Курмангазы в театре «Астана Опера» можно будет увидеть 11 апреля в главной партии Зигфрида во всеми любимом балете «Лебединое озеро» П. Чайковского в хореографии М. Петипа.