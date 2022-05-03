Фото: ДЧС ВКО
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Сообщения о голодающих пожарных прокомментировали в ДЧС Восточного Казахстана

Руководство Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области прокомментировало информацию о голодающих пожарных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДЧС региона.

На брифинге временно исполняющий обязанности начальника ДЧС ВКО Дмитрий Титов ответил на посты в Instagram-пабликах о том, что пожарные ВКО остались без еды при тушении лесного пожара в Уланском районе.

«Информация не совсем корректна. Согласно нашим внутриведомственным приказам личный состав имеет тревожные чемоданы с теплыми вещами, продуктами питания на трое суток. По истечении этого времени питание личного состава и обеспечение ГСМ осуществляются местными исполнительными органами и лесохозяйственными учреждениями.

Чрезвычайная ситуация подразумевает действовать оперативно и далеко не в комфортных условиях, находясь в автономном режиме, для этих целей используется на первоначальном этапе запасы тревожного чемоданчика. Тот личный состав, который участвовал и продолжает участвовать в тушении лесного пожара в Уланском районе, в обязательном порядке включен в приказ о выплате командировочных расходов», – подчеркнул Титов.

Что касается увеличения финансового довольствия личного состава, то, по словам спикера, за прошедшие два года минимальная заработная плата увеличилась с 63 тысяч до 130 тысяч тенге. На сегодняшний день пожарный, водитель с выслугой более 20 лет имеет зарплату порядка 200 тысяч тенге.

Арман Есентаев, заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО отметил, что основной причиной возникновения лесных пожаров являются поздняя весенняя засуха, летняя засушливая погода грозовые разряды и переход степных пожаров на земли лесного фонда, а также неосторожное обращение граждан с огнем.

В текущем году на территории лесного фонда возникло 13 пожаров общей площадью 1293,8 га.

Дмитрий Титов в свою очередь рассказал об обстановке по тушению пожаров в Уланском и Кокпектинском районах.

30 апреля на территории Кулунджунского государственного природного заказника произошло загорание сухой травы, кустарников. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня на большие площади.

В ликвидации были задействованы силы ДЧС области, местных исполнительных органов, лесхоза: всего 50 сотрудников и 9 единиц техники. Тушение было усложнено тем, что местность с песчаными барханами, ветром и отсутствием вблизи воды.

Огонь был полностью ликвидирован в 19:00 2 мая на площади 120 га.

Второй участок, на котором продолжают работать огнеборцы и лесники по загоранию сухой травы, кустарников, деревьев (сосна) находится на территории Асубулакского лесного хозяйства.

Предварительная площадь – 50 га. В ликвидации задействованы спасатели ДЧС ВКО, лесники и местные исполнительные органы. Всего с 30 апреля задействовано 212 сотрудников и 32 единицы техники.

Также дополнительно из города Усть-Каменогорска на тушение привлечено 2 вертолета с водосливными устройствами.

 

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