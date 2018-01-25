Соответствовать вызовам времени

Послание Президента
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Серик Сейдуманов, депутат Мажилиса Парламента РК

На мой взгляд, ключеввым моментом новой программы действия можно считать слова ­Президента о том, что благодаря политической стабильности и общественному консенсусу мы приступили к модернизации экономики, политики и сознания. Дан импульс новому этапу технологического и инфраструктурного развития. Переход в цифровую эпоху, о которой говорит Глава государства, мы продолжаем осуществлять во всех сферах жизни. Технологии внедряются в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, в аграрном секторе и промышленности. Флагманом же в этой работе должна стать казахстанская индустрия – уровень производительности труда нужно поднимать через цифровизацию производственных процессов.

Второй блок задач – эффективное использование ресурсного и инфраструктурного потенциала. Работа в этом направлении уже идет, принимаются актуальные технические и информационные решения.

Задача повышения нового качества человеческого капитала в обращениях Главы государства к народу звучит не в первый раз. Но в этом году расставлены новые акценты. В частности, реформы необходимы на всех уровнях системы образования. Если мы говорим о среднем образовании, то надо идти в ногу со временем, чтобы соответствовать современным вызовам. Если затронуть высшую школу, то и здесь нужно активизировать работу, направленную на достижение мировых стандартов. К примеру, сейчас решается вопрос об управленческой автономии вузов. Проблема сложная, требующая большой подготовительной работы.

Глава государства обратил отдельное внимание на необходимость повышения статуса учителя. Лидер нации отметил, что будут предприниматься шаги для того, чтобы принять системные меры по укреплению престижа профессии педагога. Они включат в себя помимо увеличения заработной платы и определенный пакет социальных льгот и преференций.

Нурсултан Назарбаев сказал и о том, что нужно приумножать достижения, укреплять и дальше мир и согласие в нашем государстве. Новое Послание Президента задает импульс не только государственным органам и структурам, но и каждому казахстанцу, это мобилизующий, вдохновляю­щий документ, который помогает нам сконцентрироваться на важных целях и задачах.

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