Состоялись масштабные учения «Қалқан-2025»

На учебном полигоне войсковой части 27943 «Ахмирово» впервые прошли совместные учения по ликвидации последствий аварии на радиационно опасном объекте. Мероприятие стало частью республиканского командно-штабного учения «Қалқан-2025», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В тренировке приняли участие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии МВД РК и Пограничной службы КНБ.

Сценарий учений предусматривал моделирование утечки радиоактивных веществ. Военнослужащие и спасатели отработали эвакуацию условно пострадавших, проведение дозиметрического контроля, дезактивацию техники и местности, а также санитарную обработку личного состава.

Подразделения действовали в условиях, максимально приближённых к реальным: в средствах индивидуальной защиты и с применением специализированной техники — от дозиметров и радиометров до мобильных пунктов спецобработки. Основное внимание было уделено взаимодействию различных служб и проверке их готовности к оперативным действиям в чрезвычайных ситуациях.

Республиканский штаб отметил высокий уровень подготовки участников и слаженность их действий. По итогам учений был проведён разбор каждого этапа и даны рекомендации для дальнейшего совершенствования методики.

Стоит сказать, подобные мероприятия являются не только проверкой техники и личного состава, но и важным шагом к укреплению безопасности населения и окружающей среды. Планируется, что подобные комплексные тренировки станут регулярными.

