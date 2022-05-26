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Состоялось заседание республиканского Совета медиации АНК

Под председательством заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана – Заведующего Секретариатом АНК М. Азильханова состоялось заседание республиканского Совета медиации АНК с участием представителей государственных органов и сообщества медиаторов.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации поручений Главы Государства К. Токаева по развитию института этно-медиации в стране.

«Развитость медиации, то есть готовность граждан к компромиссу в ходе решения спорных и конфликтных ситуаций, является одним из важных маркеров модернизации общественного сознания», – отметил Марат Азильханов.

По его словам на текущий момент в повестке дня стоит задача выстраивания системы подготовки этно-медиаторов и обучения соответствующим навыкам лиц, которые в силу своих служебных обязанностей работают в этой сфере.

М. Азильханов отметил, что определенная работа в этом направлении уже проведена, разработана учебная программа, проведен первый пилотный курс. Вместе с тем, по его мнению, имеется необходимость активизации работы в этом направлении.

Одним из ключевых вопросов совещания стало обсуждение создания учебного Центра этно-медиации, организация курсов этно-медиации и профессиональных переговорщиков в сфере межэтнических отношений.  

В данном контексте обсуждалась необходимость выработки ключевых подходов к качественной и комплексной реализации поставленных задач. Также уточнена необходимость проведения в регионах ежеквартальных Дней открытых дверей для населения на базе региональных Домов дружбы и кабинетов медиации.

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