Состояние законности в уголовно-исполнительной системе РК обсудили в Генпрокуратуре

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

В Генеральной прокуратуре состоялось очередное заседание Координационного совета, на котором обсуждались актуальные вопросы состояния законности и правопорядка в уголовно-исполнительной системе страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК

Фото: Генеральная прокуратура

Открывая мероприятие, генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что уважение и охрана прав, свобод и законных интересов осужденных – это прямое требование Закона, а также важный аспект их успешной реабилитации и поддержания правового порядка в обществе.     

В заседании приняли участие депутаты парламента, акимы областей, первые руководители центральных государственных органов, Комитета уголовно-исполнительной системы, национальной гвардии, представители Национального центра по правам человека, а также на местах посредством ВКС члены территориальных координационных советов.

Отмечено, что за прошедшие годы проведены реформы в уголовно-исполнительной системе, расширен общественный контроль. В колониях введено сплошное видеонаблюдение (40 тыс. видеокамер), установлено 600 электронных терминалов для прямой подачи обращений осужденными.

В результате изменения с 2023 года концепции распределения осужденных к лишению свободы, теперь впервые осужденные содержатся в учреждениях УИС средней безопасности, а ранее отбывавшие лишение свободы - в учреждениях максимальной безопасности.

Комплекс принятых мер позволил снизить количество сигналов о пытках в 5 раз.

Совместными усилиями с министерством здравоохранения и местных исполнительных органов удалось добиться выделения новых помещений и оборудования, введения круглосуточного дежурства и телемедицины, а также прохождения скрининга всеми осужденными.

Особое внимание уделено соблюдению прав осужденных, доступа к образованию, организации трудоустройства, борьбы с коррупцией и обеспечения законности в системе исполнения уголовного наказания.

Также заслушаны доклады, где освещены актуальные проблемы и вызовы, с которыми сталкивается пенитенциарная система, в числе которых противодействие деятельности организованных преступных групп, проносу запрещенных предметов и незаконному денежному обороту. 

По итогам Координационного совета выработаны пути решения имеющихся проблем, включая законодательные поправки, направленные на повышение эффективности уголовно-исполнительной системы.

 

#законность #уголовно-исполнительная система #Координационный совет РК

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