Состязались юные таланты

Культура
5
Павел Ильин

В Алматы прошел финал V Международного академического конкурса Zarina Altynbayeva Youth Music Competition.

Фото пресс-службы МКИ РК

Главной темой престижного творческого состязания в этом году стало музыкальное наследие тюркского мира, символизирующее историческую преемственность культурных традиций и особое значение искусства для сближения народов. Основателем и художественным руководителем проекта ZAYMC является заслуженная артистка РК, ведущая солистка Казахского национального академического театра оперы и балета им. Абая Зарина Алтынбаева.

Под ее председательством было сформировано международное жюри, куда вошли видные деятели академического искусства из Казахстана, Турции, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана, в том числе всемирно известная пиа­нистка Гюльсин Онай, композитор Егяна Ахундова, знаменитый виолончелист Денис Шаповалов и скипач-виртуоз Руслан Талас.

В этом году конкурс впервые приобрел международный статус, что вызвало закономерные изменения в списке номинаций: отныне молодые музыканты будут состязаться за приз на лучшее исполнение произведений тюркского мира. Из 150 участников ZAYMC 2025 в финал по решению жюри прошли 44 музыканта, продемонстрировавшие высокий уровень профессионального мастерства и яркий артистизм. Из их числа были определены лауреаты и дипломанты­ конкурса в различных номинациях и возрастных категориях. Помимо основных наград, ряду финалистов присуж­дены премии имени Бибигуль Тулегеновой,­ Марата Бисенгалие­ва, Гюльсин Онай, Дениса Шаповалова и Руслана Таласа.

Так, лауреатами I премии в номинации «Фортепиано» стали Инкар Нурсултан и Ксения Шигай, а среди вокалистов лучшим признан Бексултан Толеусары. Гран-при в номинации «Струнные инструменты» удостоена Айлана Ермекбаева, а I премией отмечены выступления Алима Курманалинова и Стефании Мохначевой. Специальные премиии за лучшее исполнение произведений тюркского мира присуждены Софии Велиляевой, Айсель Рагимли, Анне Мирзаевой, Назбийке Сабыровой, Марии Кокоревой, Тахмине Турсунбек, Карине Сапаровой и Нигяр Гасановой.

В рамках конкурса также прошли мастер-классы членов жюри, сессии Q&A и открытые лекции. Завершился конкурс гала-концертом и церемонией награждения в КазНТОБ им. Абая. В программе прозвучали произведения композиторов тюркского мира, а также избранные произведения мировой классики.

#конкурс #Алматы #Zarina Altynbayeva Youth Music Competition

