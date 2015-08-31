Сотрудничество в нефтегазовой сфере обсудят главы Казахстана и Китая
На переговорах лидеров Казахстана и Китая намечено обсуждение сотрудничества в нефтегазовой сфере в новых экономических условиях. Об этом сообщил Нурсултан Назарбаев на встрече с председателем Совета директоров корпорации CNPC Ван Илинем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.
"С участием корпорации осуществляется освоение месторождения Кашаган, ведется модернизация Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, строится комплекс по производству нефтегазового оборудования в Мангистауской области, газопровод "Бейнеу-Бозой". Эти объекты представляют большую значимость и будут в основе наших сегодняшних переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином", – сказал Глава государства.
Казахстан, подчеркнул Президент, имеет большой опыт сотрудничества с CNPC, и за эти годы сформирована солидная база взаимодействия.
"Развитие нефтегазового рынка – один из главных пунктов нашего сотрудничества с КНР. Ваша корпорация работает в сфере добычи, транспортировки и переработки углеводородов. Знаменательно, что с текущего года CNPC войдет в состав Совета иностранных инвесторов при Президенте Казахстана", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент также отметил, что корпорация обладает богатым опытом не только в сырьевом секторе. В этой связи, Глава государства пригласил CNPC к активному участию в работе международного финансового центра, создание которого запланировано в Астане.
В завершение Президент Казахстана дал высокую оценку деятельности CNPC в сфере разработки высоких технологий и выразил заинтересованность в совместной работе в данном направлении.
В свою очередь, Ван Илинь поблагодарил Нурсултана Назарбаева за поддержку, оказываемую компании в течение 20 лет ее деятельности на рынке Казахстана.