Сотрудничество в водной сфере обсудили Смаилов и Арипов

Международное сотрудничество, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым в Алматы в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сельском хозяйстве, транзитно-транспортной и газовой сферах. В частности, рассмотрены ход реализации Дорожной карты по увеличению двустороннего товарооборота и результаты работы кооперационных промышленных проектов.

Особое внимание также уделено расширению межгосударственных водных отношений. Стороны подчеркнули высокий уровень сложившегося партнерства, подтвердили готовность исполнять ранее достигнутые договоренности и усилить дальнейшее взаимодействие. Это в том числе касается совместного управления и использования трансграничных водных объектов.

Алихан Смаилов отметил, что Казахстан уделяет особое внимание развитию стратегического партнерства с Узбекистаном.

- Благодаря усилиям глав государств наше взаимодействие стало примером для всего региона, — сказал он.

По словам премьер-министра, Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. Объем товарооборота за 2022 год достиг запланированного рубежа в $5 млрд. За 11 месяцев прошлого года взаимная торговля также показала хорошие результаты и составила $4,1 млрд.

- Перед нами стоит задача довести товарооборот до $10 млрд. Поэтому необходимо принять системные меры по расширению торгово-экономических связей. Правительство Казахстана готово к активной совместной работе для достижения всех намеченных целей, — подчеркнул Алихан Смаилов.

В свою очередь Абдулла Арипов отметил, что стратегическое партнерство между Узбекистаном и Казахстаном стремительно развивается в духе дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

- Главы наших государств определили конкретные задачи по дальнейшему развитию многоплановых отношений между двумя странами. Мы готовы вместе с вами принять все необходимые меры для выполнения этих задач, — заключил он.

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