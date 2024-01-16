Начальник из Кызылординской области проигнорировал прокурора и поплатился за это штрафом

Двух руководителей областных управлений привлекли к адмответственности за нарушение Конституционного закона «О прокуратуре», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования проигнорировал требование природоохранной прокуратуры о предоставлении необходимых материалов для проверки, тем самым были нарушены законные требования прокурора.

«По постановлению суда за указанное деяние руководитель привлечен к адмответственности по ч.2 ст.665 КоАП РК «Неявка к прокурору, следователю и в орган дознания, судебному исполнителю, судебному приставу» и ему наложен штраф в размере 172 тысячи тенге», — подытожили в прокуратуре.

В другом случае, прокуратура Кызылординской области провела анализ касательно нехватки пастбищ для выпаса животных, по результатам которого установлены нарушения при формировании статистики по поголовью скота.