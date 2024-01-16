Начальник из Кызылординской области проигнорировал прокурора и поплатился за это штрафом

Общество, Другое
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Аменова Дана
Корреспондент

Двух руководителей областных управлений привлекли к адмответственности за нарушение Конституционного закона «О прокуратуре», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования проигнорировал требование природоохранной прокуратуры о предоставлении необходимых материалов для проверки, тем самым были нарушены законные требования прокурора.

«По постановлению суда за указанное деяние руководитель привлечен к адмответственности по ч.2 ст.665 КоАП РК «Неявка к прокурору, следователю и в орган дознания, судебному исполнителю, судебному приставу» и ему наложен штраф в размере 172 тысячи тенге», — подытожили в прокуратуре.

В другом случае, прокуратура Кызылординской области провела анализ касательно нехватки пастбищ для выпаса животных, по результатам которого установлены нарушения при формировании статистики по поголовью скота.

«По указанному факту прокуратура внесла представление в областное управление сельского хозяйства и земельных отношений. Однако, руководителем данного управления были нарушены сроки рассмотрения акта прокурорского реагирования, за что он был привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ст.664 КоАП РК «Непринятие мер по частному определению, постановлению суда, представлению прокурора, следователя или дознавателя», — отметили в надзорном органе.   

 

 

#закон #акимат #прокуратура #нарушение #Кызылорда #О прокуратуре

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