Начальник из Кызылординской области проигнорировал прокурора и поплатился за это штрафом

Двух руководителей областных управлений привлекли к адмответственности за нарушение Конституционного закона «О прокуратуре», передает корреспондент Kazpravda.kz
Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования проигнорировал требование природоохранной прокуратуры о предоставлении необходимых материалов для проверки, тем самым были нарушены законные требования прокурора.
«По постановлению суда за указанное деяние руководитель привлечен к адмответственности по ч.2 ст.665 КоАП РК «Неявка к прокурору, следователю и в орган дознания, судебному исполнителю, судебному приставу» и ему наложен штраф в размере 172 тысячи тенге», — подытожили в прокуратуре.
В другом случае, прокуратура Кызылординской области провела анализ касательно нехватки пастбищ для выпаса животных, по результатам которого установлены нарушения при формировании статистики по поголовью скота.
«По указанному факту прокуратура внесла представление в областное управление сельского хозяйства и земельных отношений. Однако, руководителем данного управления были нарушены сроки рассмотрения акта прокурорского реагирования, за что он был привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ст.664 КоАП РК «Непринятие мер по частному определению, постановлению суда, представлению прокурора, следователя или дознавателя», — отметили в надзорном органе.