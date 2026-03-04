Затраты все растут

Поставщики питания в школьные столовые утверж­дают, что находятся на грани выживания. Цена на горячие блюда для учащихся 1–4-х классов не пересмат­ривалась с сентября прошлого года, а стоимость буфетной продукции остается такой же, как в январе 2025-го. При этом затраты предпринимателей неуклонно растут: дорожают продукты, логистика, коммуналка и другие расходные материалы, которые поставщики приобретают за собст­венный счет. Все это приводит к снижению рентабельности.

Этот вопрос был поднят на заседании отраслевого совета по воп­росам промышленнос­ти палаты предпринимателей «Атамекен».

– В правилах об организации питания в государственных школах прописано, что повышение стоимости блюд должно осуществляться ежегодно на процент инфляции. В нынешнем году этого не случилось. И случится ли, пока непонятно. Между тем за это время цены повысились абсолютно на все: на ту же посуду, а ведь бой происходит ежедневно. Такие расходы мы даже не можем никуда включить. Получается, что поставщик берет на себя очень много затрат, работать с каждым годом становится все труднее, – высказалась руководитель одного из ИП Оксана Королева.

Поставщики питания в школьные столовые говорят о неравных условиях ведения предпринимательской деятельности. По сравнению с пекарнями или другими аналогичными производственными объектами они находятся в менее выгодном положении. Большинство пекарен оснащены высокопроизводительным оборудованием, позволяющим снижать себестоимость продукции, а в школьных столовых зачастую используется физически и морально устаревшая техника. Обновиться учреж­дениям образования не позволяет сжатый бюджет, а потому некоторые предприниматели вынуждены самостоятельно закупать подобное оборудование. К примеру, одна индукционная печь обходится в 2 млн тенге. И порой окупить ее не удается за целый учебный год.

– Школьное питание сущест­венно отличается, допустим, от ресторанного бизнеса. Если мы приходим в ресторан и за одного горячее блюдо и салат платим 10 тысяч тенге, то в школьной столовой – тысячу. Разница огромная! То же самое – с пекарнями. Мы, к примеру, натерпевшись проблем с поставщиками, которые часто привозили несвежую продукцию, начали сами выпекать хлеб для школьников. Но нам это невыгодно: себестоимость буханки хлеба гораздо выше, когда в день выпекают по 20 булок, как мы, нежели на большом производстве, которое ежедневно выдает по тысяче единиц продукции. Но мы все равно это делаем, потому что кормим детей, – говорит руководитель другого ИП Лариса Хоменко.

Кроме того, по техспецификации в столовых учебных заведений могут работать дип­ломированные специалисты не ниже четвертого разряда, а значит, и зарплаты у них должны быть достойные, что опять-таки ложится на карман предпринимателя.

– Мы не кафе, куда можно взять девочек без образования, обучить их, и они будут работать до пенсии. Если в конкурсе мы заявляем четырех специалистов-пятиразрядников, то они и должны работать, причем на протяжении всего периода действия договора. Школьный директор регулярно запрашивает документацию на каждого работника, – говорит Оксана Королева.

При этом поставщики признают, что зачастую цены на их выпечку, в сравнении с аналогичной продукцией пекарен, кусаются. Все от того, что для них не предусмотрены компенсационные механизмы, связанные с ростом цен на продукты. Бизнес неоднократно просил выделять удешевленную муку из стабфонда, которую получают те же пекарни, но постоянно сталкивался с отказами. Подобная преференция для организации детского питания законом не предусмотрена.

Утонули в тарифах

Все еще сложнее в коммунальном мире. Так сложилось, что поставщики школьного питания вынуждены платить за ком­услуги, как госструктуры, поскольку арендуют помещения в школах, хотя и счетчики у них отдельные. К слову, это самый высокий тариф. Он обходится бизнесу вдвое дороже, чем тем же пекарням или ресторанам, которые платят за воду, тепло и электроэнергию по тарифу для юридических лиц.

– Вы же являетесь арендаторами – значит у вас должен быть договор на аренду. Соответственно, вы можете сделать раздельный учет путем получения технических условий у той же школы. И будете платить по тарифу для юридических лиц, а не как бюджетная организация, – предложил главный инженер ТОО «ЭПК-forfait» Максим Касаткин.

И это действительно выход. Так уже сделали некоторые поставщики горячего питания в школах Рудного. Однако вопрос в том, что не все компредприя­тия с радостью идут на такие уступки.

– Тепло- и энергокомпании пошли на уступки, и уже второй год мы платим за их услуги как юридические лица. Но вот Рудненский горводоканал как-то сразу пошел против нас. Дали нам огромный список документов, которых у нас нет, и школа их нам дать не может, потому что никто не поймет – ни мы, ни бухгалтерия – что вообще нужно. То требуют какие-то трубы отдельные ввести. Для чего?! У нас есть отдельные счетчики, зачем трубы отдельные? И это длится уже больше года, – утверждает Оксана Королева.

Вместе с тем даже тарифы для юрлиц поставщикам школьного питания кажутся неподъемными, учитывая социальную значимость оказываемых ими услуг и реалии экономических условий. Поэтому предприниматели просят выделить их в отдельную группу потребителей со снижением стоимости тарифов на комуслуги.

– Это нецелесообразно, и в законодательстве нет такой нормы. Каждый предприниматель хотел бы для себя отдельный тариф: для поставщиков школьного питания – один, для аптек – другой, для ГСМ – третий… Есть категория «прочие потребители», в числе которых – предприниматели, осуществляющие любой вид деятельности, – пояснил корреспонденту «КП» руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области Акан Ташпанов.

Хотя подобный опыт в Казахстане имеется. Три года назад производители социально значимых продуктов питания добились выделения их в отдельную категорию потребителей и применения индивидуального тарифа, но поставщики школьных блюд в их число не вошли.

Очевидно, такие вопросы решаются не на местах, а на более высоком уровне. Но задавать их, согласитесь, необходимо.