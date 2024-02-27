Социальные гранты для НПО

Конкурс грантов для НПО на 2024 год пройдет по заказу управления внутренней политики и по делам молодежи города Шымкента. Общий бюджет краткосрочных грантов – 105,6 млн тенге, срок реализации – от трех месяцев до года. Суммы грантов варьируются от 5,5 млн тенге до 11 млн тенге.

В рамках конкурса неправительственные организации могут реализовать социальные гранты по 13 приоритетным направлениям. Среди них – профилактика наркомании и лудомании среди молодежи, формирование здорового образа жизни и укрепление семейных ценностей, повышение роли женщин в обществе и общественно-политической жизни страны и другие.

Конкурсные заявки от НПО будут приниматься Единым оператором грантов в течение 15 рабочих дней – с 22 февраля по 14 марта.