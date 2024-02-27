Социальные гранты для НПО Свежий выпуск 27 февраля 2024 г. 5:15 2 Любовь Доброта Шымкент стал первым городом республиканского значения, применяющим инструмент грантового финансирования НПО за счет местного бюджета при поддержке Единого оператора грантов. фото из архива "КП" Конкурс грантов для НПО на 2024 год пройдет по заказу управления внутренней политики и по делам молодежи города Шымкента. Общий бюджет краткосрочных грантов – 105,6 млн тенге, срок реализации – от трех месяцев до года. Суммы грантов варьируются от 5,5 млн тенге до 11 млн тенге. В рамках конкурса неправительственные организации могут реализовать социальные гранты по 13 приоритетным направлениям. Среди них – профилактика наркомании и лудомании среди молодежи, формирование здорового образа жизни и укрепление семейных ценностей, повышение роли женщин в обществе и общественно-политической жизни страны и другие. Конкурсные заявки от НПО будут приниматься Единым оператором грантов в течение 15 рабочих дней – с 22 февраля по 14 марта. #конкурс #Шымкент #НПО #гранты