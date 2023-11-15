Соцсети взорвал твит о матче Казахстан - Сан-Марино

Спорт
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Игра пройдет 17 ноября в Астане

Фото: sports.kz

Популярный фанатский Twitter-аккаунт сборной Сан-Марино по футболу San Marino Fan Account не собирался комментировать в прямом эфире матч с Казахстаном в отборочном турнире чемпионата Европы-2024, однако болельщики массово потребовали этого, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

«Поскольку Сан-Марино будет играть с Казахстаном в такое неудачное время, я не смогу комментировать матч в прямом эфире... Если этот твит не наберет 5000 лайков, мой начальник даст мне выходной», — написал San Marino Fan Account.

Всего спустя полчаса был опубликован еще один твит: «Господи, 10 тысяч меньше чем за 30 минут. Вы действительно хотите, чтобы я прокомментировал в прямом эфире, да? Всем большое спасибо!».

Отмечается, что первый твит менее чем за полдня набрал почти 2 миллиона просмотров.

Матч Казахстан — Сан-Марино пройдет 17 ноября в Астане.

В столице в этот день запустят дополнительные автобусы к матчу, который начнется в 21:00 по времени Астаны.

 

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