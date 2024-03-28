Совбез ООН требует прекращения огня в секторе Газа на время Рамадана

Политика
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Анастасия Шварц

За соответствующую резолюцию проголосовали 14 из 15 членов данной структуры

фото с сайта france24.com

В понедельник, 25 марта, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую прекращения огня в секторе Газа на время месяца Рамадан. Это первый подобный документ, одобренный с начала военных действий, продолжающихся уже почти полгода.

Резолюцию поддержали все 10 непостоянных членов СБ: Алжир, Эквадор, Гайяна, Япония, Мальта, Мозамбик, Республика Корея, Сьера-Леоне, Словения и Швейцария (ими документ и был подготовлен), а также четыре из пяти постоянных – Китай, Россия, Франция, Великобритания. США при голосовании воздержались.

В принятой резолюции Совет Безо­пасности ООН требует «немедленного прекращения огня на месяц Рамадан, соблюдаемого всеми сторонами, что приведет к постоянному устойчивому прекращению огня», цитирует документ Служба новостей ООН.

В числе других требований: «немедленное и безоговорочное освобождение всех заложников, а также обеспечение гуманитарного доступа для удовлетворения их медицинских и других гуманитарных потребностей», «соблюдение сторонами своих обязательств по международному праву в отношении всех лиц, которых они удерживают».

Совет Безопасности подчеркивает «настоятельную необходимость» расширения потока гуманитарной помощи и усиления защиты гражданского населения во всем секторе Газа.

«Эта резолюция должна быть выполнена. Срыв был бы непростительной ошибкой», – заявил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в связи с принятой Совбезом ООН резолюцией.

Сам глава ООН в понедельник находился с визитом в Иордании, где также вновь призвал к окончательному прекращению боевых действий в Газе и освобождению всех оставшихся израильских заложников. На пресс-конференции в Аммане он пообещал продолжать добиваться «устранения всех препятствий на пути жизненно важной помощи, расширения доступа и увеличения количества пунктов въезда» в сектор Газа.

Гуманитарная ситуация в Газе остается тяжелейшей. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 27 детей в Газе умерли от осложнений, связанных с недоеданием. Сектор уже сталкивается с массовым голодом, особенно остро эта проблема стоит в северных регионах: по данным недавнего доклада ВОЗ, проверка доступности питания, проведенная в приютах и медицинских центрах на севере, показала, что фактически каждый шестой ребенок в возрасте до двух лет остро недоедает. При этом данные для анализа были собраны в январе, и к марту, вероятно, ситуация только ухудшилась.

Ближневосточное агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) подчеркивает, что в течение первых 23 дней марта в Газу в среднем проезжало всего 157 грузовиков с гуманитарной помощью в день – это значительно ниже пропускной способности КПП и целевого показателя в 500 грузовиков в день. Задержки продолжают происходить на контрольно-пропускных пунктах как со стороны Израиля, так и со стороны Египта, сообщают в ООН.

Как заявил Генсек ООН после посещения Рафаха, во всем мире растет осознание того, что «все это должно прекратиться». Он также подчеркнул: единственным способом обеспечить прочное прекращение израильско-палестинского конфликта является решение на основе создания двух государств.

#ООН #Рамадан #Совет Безопасности #резолюция #сектор Газа

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