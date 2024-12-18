Совет директоров фонда «Самрук-Қазына» приняли в правительстве

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». Ключевая задача – контроль за исполнением поручений главы государства по либерализации экономики на примере группы компаний фонда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

С отчетом по производственным и финансовым показателям за 11 месяцев текущего года выступил председатель правления Фонда Нурлан Жакупов.

На сегодня инвестиционный портфель группы компаний АО «Самрук-Қазына» включает порядка 130 проектов на общую сумму 53,5 трлн тенге.

Рассмотрен ход реализации 44 крупных инвестиционных проектов, которые находятся на особом контроле правительства. Общая сумма вложений в данные проекты в нефтегазовом, нефтехимическом, энергетическом, транспортно-логистическом и горнорудном секторах составляет 28,8 трлн тенге. По 23 проектам заключены ЕРС-контракты, при этом по 15 уже ведутся строительно-монтажные работы. Остальные находятся на разных этапах реализации.

Председатель правления Фонда Нурлан Жакупов доложил, что по проекту строительства магистрального газопровода «Талдыкорган - Ушарал» осуществлена укладка 95,5 км из планируемых 302 км газопровода – работы ведутся с опережением графика. В рамках модернизации железнодорожного коридора «Достык - Мойынты» уложено 786 км верхнего строения пути из планируемых 836 км, что также превышает плановые показатели на данный период. Ведется инженерная подготовка в рамках реализации совместного проекта с компаниями СИБУР и Sinopec «Производство полиэтилена».

Во исполнение поставленной президентом задачи по широкому применению инструментов соинвестирования продолжается работа по привлечению средств частных компаний для реализации социально значимых проектов. Так, в рамках строительства электростанции в Кызылординской области в 2024 году подписано соглашение о совместной реализации проекта между АО «Самрук-Энерго» и катарским инвестором PIH, по запуску ветровых электростанций мощностью 1 ГВт – соглашение об инвестициях по совместному проекту с компанией Masdar (ОАЭ).

Внимание также уделено запуску в Шымкенте и Западно-Казахстанской области пилотного проекта «Социальный кошелек» для оказания поддержки социально чувствительным семьям в вопросах корректировки тарифа на газоснабжение. Данная инициатива охватывает граждан, получающих адресную социальную и жилищную помощь. Размер скидки для них на товарный газ может достигать 24% от начисленной суммы.

Председатель правления Фонда Нурлан Жакупов отчитался о реализуемых мерах по поддержке отечественных товаропроизводителей в закупках АО «Самрук-Қазына». За 11 месяцев т.г. сумма офтейк-контрактов выросла в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигла 182,3 млрд тенге. Всего с ОТП заключено договоров на сумму свыше 1 трлн тенге, рост по отношению к прошлому году составил 83%. В ноябре т.г. обеспечена интеграция с информационной системой электронных счетов-фактур КГД МФ РК в целях исключения возможности прикрепления нелегитимных документов со стороны недобросовестных потенциальных поставщиков. В соответствии с поручением премьер-министра по доведению доли внутристрановой ценности до 82% по итогам 2024 года ожидается достижение планового показателя.

Руководителю правительства доложили, что для реализации крупных инфраструктурных проектов в нефтегазохимическом, электроэнергетическом, транспортно-логистическом, горнорудном, телекоммуникационном секторах в 2025-2029 гг. планируется инвестировать порядка 9,6 трлн тенге, включая 3,6 трлн тенге собственных средств Фонда.

По итогам заседания был принят ряд документов, в т.ч. утвержден план работы на предстоящий период. В КПД руководства и сотрудников фонда включен показатель эффективности работы по наращиванию доли казахстанского содержания в закупках товаров и услуг.