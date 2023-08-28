Совместное заседание палат парламента РК состоится 1 сентября
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Хасенова Багдат
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Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.
«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 1 сентября 2023 года в 11:00 часов в городе Астане», – говорится в тексте распоряжения.