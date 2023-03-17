Совместную спецоперацию провели КНБ и ФСБ в трех городах Казахстана

Фото пресс-службы КНБ РК

В Комитете национальной безопасности РК сообщили о пресечении деятельности ОПГ, отличавшейся особой жестокостью, передает Kazpravda.kz.

"В январе Комитетом национальной безопасности и МВД Казахстана совместно с ФСБ России была пресечена деятельность общественно-опасной преступной группы, участниками которой являлись граждане Казахстана и России. В продолжение указанной работы, КНБ взял в разработку очередную ОПГ, отличавшуюся особой жестокостью", - говорится в информации.

Задокументирована причастность ее участников к тяжким общеуголовным преступлениям (похищения людей, вымогательства, кражи, покушения на убийство).

15-16 марта межгосударственной следственно-оперативной группой из числа сотрудников КНБ-ФСБ, а также МВД и прокуратуры, в городах Алматы, Кызылорда и Байконыр была проведена единовременная спецоперация по задержанию 13 лидеров и активных участников криминальной деятельности, рассказали в комитете.

Начато досудебное расследование, устанавливается причастность задержанных к совершению иных преступлений, добавили в пресс-службе.