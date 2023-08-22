Совместные проекты в энергетической сфере обсудили Алихан Смаилов и Чжао Чжэнсян

Глава CMC обозначил готовность корпорации проработать совместные проекты на взаимовыгодных условиях и укреплять сложившееся сотрудничество в целом.

Фото пресс-службы Правительства РК

Реализацию совместных проектов в энергетической сфере обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и вице-президент корпорации «China National Machinery Import & Export Corporation» (CMC) Чжао Чжэнсян, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Глава Кабмина отметил, что Казахстан планирует в ближайшие годы завершить объединение своей энергосистемы и обеспечить полное покрытие потребности экономики и населения в электрической энергии. В частности, для этого была принята соответствующая Концепция развития электроэнергетической отрасли республики.

Так, в настоящее время реализуются проекты по модернизации действующих электростанций, которые позволят к 2027 году ввести свыше 1700 МВт. В этом году будет завершено восстановление энергоблока №1 на Экибастузской ГРЭС-1, что даст дополнительные 500 МВт уже в предстоящем осенне-зимнем периоде.

Вместе с тем планируется строительство новых ТЭЦ в городах Кокшетау и Семей. Ведется работа по модернизации Национальной электрической сети. Также в текущем году планируется завершение проекта по усилению электрических сетей Западной энергозоны и ведется разработка проекта по усилению электрических сетей Южной зоны.

«СМС уже имеет опыт инвестирования в Казахстане. Мы приветствуем намерение компании расширить свое присутствие путем участия в энергетических проектах», — сказал Алихан Смаилов.

В свою очередь Чжао Чжэнсян обозначил готовность China National Machinery Import & Export Corporation проработать совместные проекты на взаимовыгодных условиях и укреплять сложившееся сотрудничество в целом.

«Мы провели детальные дискуссии со своими партнерами и заручились поддержкой наших финансовых учреждений. Это демонстрирует наш высокий интерес. В случае реализации таких проектов мы заключим договоры с местными подрядчиками и поставщиками, чтобы внести свой вклад в развитие экономики Казахстана», — сказал вице-президент СМС.

Деятельность корпорации «China National Machinery Import & Export Corporation» охватывает сферы энергетики, транспорта, недвижимости, химической и легкой промышленности, инфраструктуры, судоходства и т.д. Рынок продукции и услуг предприятия включает в себя более 160 стран мира, отметили в пресс-службе премьера.