Современная наука: взгляд из педагогического вуза

Мир, каким мы его знали буквально десять лет назад, и мир сегодня – это две разные реальности, где понятия «экономика знаний» и «шестой технологический уклад» уже давно переступили теоретическую грань, став содержательной основой практических мер, прежде всего в сфере науки и инноваций. Причем 80% современных научных открытий в развитых странах приходится на долю исследовательских университетов, где, по сути, заложено будущее самой науки как мощнейшего двигателя прогресса. Это представляется закономерным, если учитывать, что понятие «университет» всегда воспринималось как средоточие знаний и интеллекта. Именно его тектоника во все времена выстраивала и продолжает выстраивать сложную конструкцию образовательного ландшафта.

Отрадно, что вот уже второй год эта тенденция укрепляется и в нашей стране. С момента, когда на юбилейной сессии Национальной академии наук РК 1 июня 2022 года Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и профильным министерствам запустить программу поддержки научно-технологических парков при вузах с выделением целевых грантов на развитие научных лабораторий и опытно-испытательной инфраструктуры, прошло менее двух лет. Но за это время уже восемь отечественных вузов удостоены высокого статуса – «исследовательский университет».

Конечно, трудно не согласиться с мнением Главы государства о том, что «исследовательские вузы – это не веяние моды в образовании, а основа для построения инновационной экономики Нового Казахстана», где ведущую роль должны играть именно технические или многопрофильные университеты. Поэтому вышеотмеченный список в основном представлен ими.

Следующим этапом, на наш взгляд, этот процесс должен затронуть профильные вузы, и прежде всего – педагогического направления. В этом есть особый смысл, поскольку центральным звеном образовательного процесса в стремительно меняющемся мире по-прежнему остается педагог. А с реализацией национального проекта «Комфортная школа», в рамках которого перед педагогическими вузами страны стоит задача подготовить порядка 48 тысяч учителей с современными навыками, общество актуализирует перед педагогической наукой целый комплекс теоретических и практических вопросов.

Учитель новой формации… Каким он должен быть? Чему должен учиться сам и учить детей? И как он должен действовать в условиях глобальной неопределенности и стремительности изменений?

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно посмотреть не просто на академическую политику отечественных педагогических вузов, а оценить их реальный научный потенциал.

Как известно, в этом году первый вуз Казахстана и альма-матер всего отечественного высшего образования – КазНПУ им. Абая – уверенным шагом вступает в последнюю пятилетку на пути к своему 100-летнему юбилею. Безусловно, мы гордимся своей славной вековой историей, но еще больше мы дорожим высоким статусом – флагмана казахстанской педагогической науки и образования. И надо признать, что в условиях динамичного, быстроменяющегося современного образовательного рынка держать эту планку не так уж и просто. Еще сложнее, когда в современных условиях постоянной и непрерывной генерации новых знаний на вуз возлагается архиважная миссия: готовить не просто специалистов, а архитекторов человеческих душ. Дать человеку не просто профессию, а призвание.

Как классический университет единственный и правильный выход из сложившейся ситуации мы видим в обучении на основе фундаментальных научных исследований. В этом плане сегодняшний научный потенциал вуза можно назвать ключевым показателем его академической силы, который имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития.

Понятно, что оценка научного потенциала университета включает в себя ряд показателей, таких как количество и качество научных публикаций, научные достижения профессорско-преподавательского состава и студентов, уровень финансирования исследовательских проектов, а также инновационные технологии и патенты, разработанные в рамках научных изысканий, проводимых в университете.

К слову, в 2023 году нашими преподавателями, учеными и сотрудниками было опубликовано 2 630 научных работ. Из них 367 публикаций в международных базах Scopus и WoS, 480 статей в журналах, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования МНВО РК, 203 публикации в зарубежных журналах, 400 – в отечественных научных журналах, 379 статей и⁄или тезисов – в сборниках материалов зарубежных конференций, 663 статьи и⁄или тезисов – в материалах международных и республиканских конференций, организованных в Казахстане. Получены 125 авторских свидетельств и девять патентов на изобретения.

Однако без устойчивой научно-технической и сильной методической базы говорить о полноценности исследовательских усилий наших ученых не приходится. Поэтому мы также активно работаем над развитием научной инфраструктуры университета, оснащая лаборатории современным техническим оборудованием и обеспечивая доступ к актуальным научным ресурсам. Таким образом, в университете эффективно работают 24 научные лаборатории, центр и STEM-парк.

В рамках научных проектов буквально в прошлом году было открыто восемь лабораторий и один методический кабинет. Разработаны и успешно внедрены различные концепции, образовательные программы, элективные и авторские курсы. Кроме того, подготовлены семь научных монографий и 26 учебников, учебных, учебно-методических и электронных учебных пособий, словарей и другой необходимой литературы.

Параллельно большое внимание уделяется привлечению видных ученых и опытных специалистов в различных областях знаний. Так, университет реализует программы для пост­докторантов и профессоров-исследователей. С каждым годом их число растет. Только в 2023 году 50 наших докторантов успешно защитились и получили степень PhD, а в настоящее время в нашем университете работают 28 постдокторантов, которые уже вносят посильный вклад в развитие казахстанской науки. Многие из них успешно прошли конкурс на грантовое финансирование по государственной программе «Жас галым». Помимо этого, университет выделяет собственные средства на посевные гранты для молодых исследователей, чтобы помочь им в начале научной карьеры. Стоит отметить, что в рамках программы «Жас галым» 12 наших молодых ученых получили жилье от «Отбасы банка». Это важный шаг в поддержке молодых специалистов и стимулировании их научных достижений.

Естественно, этот процесс вселяет огромную уверенность в будущем педагогической университетской науки, из недр которой вырастут свои мэтры педагогической мысли, авторы новых методик. А их имена будут звучать наравне с именами великих педагогов ХХ века, таких как А. Байтурсынулы, М. Жумабай, А. Макаренко, В. Сухомлинский и другие.

Как уже было отмечено, наши преподаватели и ученые регулярно публикуют свои исследования в ведущих научных журналах и сборниках конференций мирового уровня. Это подтверждается высоким индексом цитирования их работ, что свидетельствует о значимости и влиянии их научных открытий в мировом научном сообществе.

Также за последние три года преподаватели, ученые и сотрудники университета стали обладателями разного рода наград и стипендий: премии им. Шокана Валиханова – 2, государственной стипендии – 5, государственной стипендии для талантливых молодых – 7, звания «Лучший преподаватель вуза» – 13, «Лучший работник вуза» – 5. Кроме того, 47 представителей КазНПУ им. Абая стали обладателями стипендии «Болашак» по программе «500 ученых».

Наши преподаватели, ученые и сотрудники активно участвуют в конкурсах научных проектов грантового и программно-целевого финансирования. В прошлом году был успешно реализован 61 проект, финансируемый Министерством науки и высшего образования РК, из них четыре проекта – программно-целевого финансирования. Следует отметить, что основными направлениями этих проектов являются «Образование и науки» (26 проектов) и «Исследования в области социальных и гуманитарных наук» (26 проектов). Также полезным опытом для нашего вуза стал выигрыш одного проекта коммерциализации, по результатам которого удалось заключить взаимовыгодный договор на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Отдельно нужно отметить направление, где поддержка научных проектов, разработок молодых исследователей, преподавателей, ученых и сотрудников университета осущест­вляется собственными усилиями в виде выделения ежегодных ректорских грантов. Так, только за 2023 год были реализованы 15 проектов для молодых исследователей и 10 проектов для преподавателей, ученых и сотрудников на общую сумму 60 млн тенге. Данная работа не только укрепляет нашу академическую репутацию, но и серь­езно способствует развитию внутриуниверситетской науки.

Здесь особо хотелось бы остановиться на еще одном важном моменте. Речь идет об институциональной трансформации педагогического образования. Именно в этих целях сегодня наш университет выступает координатором разработки новой Концепции модернизации педагогического образования в Казахстане.

На сегодня отечественными университетами уже реализуется целый комплекс мер. В частности, это:

– обновление образовательных программ с учетом профессио­нального стандарта «Педагог» с внедрением инновационных методик для всех уровней образования;

– обновление методов преподавания дисциплин с использованием искусственного интеллекта;

– проведение научных исследований с привлечением студентов, магистрантов, докторантов со школами с последующим внедрением их результатов в учебный процесс;

– разработка новой модели инклюзивного образования, основанной на лучших международных практиках прикладного анализа (АВА) и методик ранней диагностики (ADOS).

Вместе с тем утвержден стандарт аккредитации педагогического образования. Внедрена модель переподготовки педагогов через инновационные курсы. По опыту нашего университета созданы педагогические классы и Honors College, направленные на привлечение талантов в педагогическую деятельность.

Конечно, все это лишь полумеры без реальной интеграции педагогической науки и практики, прежде всего на международном уровне. Поэтому мы открыты к сотрудничеству в области науки и образования со всеми заинтересованными сторонами, в том числе зарубежными организациями. В настоящее время в университете реализуется несколько проектов, которые финансируются такими парт­нерами, как DAAD, Erasmus+, ЮНЕСКО, Евразийский фонд и другие. Эти проекты играют важную роль в укреплении международных связей и развитии академического обмена, что способствует повышению качества образования и исследований в университете.

Нынешний этап развития человечества лишний раз доказал, что сейчас – время коротких горизонтов. Стремительная интеллектуальная волна значительно опережает океан материальных возможностей. Видимым подтверждением этому является то, что рабочая сила и даже денежный капитал теряют ценность перед силой мышления и творчества. А конкурентоспособность университетов уже более не определяется стационарными ценностями вроде образовательных традиций, пула выдающихся выпускников или нахождением в престижных рейтингах.

В этом плане формулу успешной конкуренции можно обозначить простым и понятным тезисом: «Если можешь – иди впереди времени; если не можешь – иди в ногу со временем, но никогда не будь позади него». Но без инновационного образования реализовать эту формулу вряд ли удастся. Иначе говоря, в условиях нарастания глобализационных тенденций знание становится самым главным фактором конкурентоспособности нации в целом.

Вот почему, будучи центром академического превосходства и координатором учебно-методического объединения всех педагогических вузов Казахстана, КазНПУ им. Абая должен трансформироваться в педагогический исследовательский университет. И активная работа в этом направлении уже идет.