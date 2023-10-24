Совсем скоро численность казахстанцев достигнет 20 миллионов – президент

Президент
1134
Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Средняя продолжительность жизни казахстанцев выросла до 74,4 лет

Фото: пресс-служба президента РК

Скоро численность казахстанцев достигнет 20 миллионов. Это свидетельство устойчивого прогресса нашей страны, уверенности людей в собственном будущем и будущем своих детей. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«За последние годы в нашей стране осуществлены коренные преобразования. Мы провели масштабную и уникальную в нашем геополитическом регионе конституционную реформу, которая получила убедительную поддержку народа на общенациональном референдуме. В результате значительно расширилось участие граждан в политическом процессе. На новый уровень вышло партнерство государства и общества, значительно укрепился общенациональный диалог», – сказал президент.

По его словам, важными составляющими политической реформы стали введение однократного семилетнего мандата для президента и переход к смешанной избирательной системе

«Год назад я говорил о том, что мы вступаем в большой электоральный цикл. За короткий период по новым, более справедливым правилам, мы поэтапно провели выборы президента, депутатов Сената, Мажилиса и маслихатов всех уровней. Эти выборы продемонстрировали возросший уровень политической и электоральной культуры граждан. Одним из важнейших шагов политической реформы стало введение прямой выборности сельских акимов. На сегодня в более чем 1900 сельских округах прошли выборы, корпус сельских акимов обновился почти на 60%», – продолжил Токаев.

Он добавил, что в скором времени граждане смогут, пока в пилотном режиме, избирать акимов районов и городов областного значения.

«Государство прилагает огромные усилия для укрепления здоровья нации. Как следствие, средняя продолжительность жизни граждан выросла до 74,4 лет – это рекордный показатель в нашей истории. Мы смогли преодолеть демографические потрясения тяжелых девяностых, когда население Казахстана быстро сокращалось. Совсем скоро численность наших граждан достигнет 20 миллионов. Это зримое свидетельство устойчивого прогресса нашей страны, уверенности людей в собственном будущем и будущем своих детей. Принят закон для реализации инициативы «Нацфонд – детям», и уже через два месяца на счета наших детей начнут поступать средства», – заключил глава государства.

Отметим, в Акорде началась торжественная церемония вручения государственных наград и премий с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева.

#Токаев #президент #население #средняя продолжительность жизни

Популярное

Все
Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-замминистра иностранных дел Кунадзе
Казахстан пятый в мире по дешевизне бензина
Боевики ХАМАС освободили двух американских заложниц
Еще один российский теннисист хочет выступать за Казахстан
В развитие каких регионов Казахстан вкладывает больше всего денег?
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
В Астане поэтапно построят 60 государственных детсадов
«Барыс» прервал неудачную серию в КХЛ
Жанибеку Алимханулы нашли соперника с рекордом 42-0
Казахстан и Испания будут совместно бороться против торговли людьми
Задержан экс-министр юстиции Казахстана – Антикор
Назначены замгенпрокурора и глава комитета по возврату активов РК
Строительство железной дороги в Афганистане возобновила казахстанская компания
Сваебойная установка рухнула на авто при строительстве Астана LRT
Канье Уэст отказался участвовать в выборах президента США
Айбек Нурахметов возглавил службу международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры
В Академии гражданской авиации могут внедрить европейские стандарты обучения
Большинство погибших при землетрясении в Афганистане – женщины
ЖД-станции Нур-Султан, Узень и Уральск переименуют
Казахстанская гумпомощь прибыла в афганскую провинцию Балх
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Все для счастливых пенсионеров
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара

Читайте также

Президент посетил объекты культуры и спорта области Жетысу
Касым-Жомарт Токаев осмотрел соцобъекты в Уштобе
Токаев посетил Каратальский историко-краеведческий музей
Аким области Жетысу доложил Токаеву о развитии региона

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]