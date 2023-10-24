Совсем скоро численность казахстанцев достигнет 20 миллионов – президент

Фото: пресс-служба президента РК

Скоро численность казахстанцев достигнет 20 миллионов. Это свидетельство устойчивого прогресса нашей страны, уверенности людей в собственном будущем и будущем своих детей. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«За последние годы в нашей стране осуществлены коренные преобразования. Мы провели масштабную и уникальную в нашем геополитическом регионе конституционную реформу, которая получила убедительную поддержку народа на общенациональном референдуме. В результате значительно расширилось участие граждан в политическом процессе. На новый уровень вышло партнерство государства и общества, значительно укрепился общенациональный диалог», – сказал президент.

По его словам, важными составляющими политической реформы стали введение однократного семилетнего мандата для президента и переход к смешанной избирательной системе

«Год назад я говорил о том, что мы вступаем в большой электоральный цикл. За короткий период по новым, более справедливым правилам, мы поэтапно провели выборы президента, депутатов Сената, Мажилиса и маслихатов всех уровней. Эти выборы продемонстрировали возросший уровень политической и электоральной культуры граждан. Одним из важнейших шагов политической реформы стало введение прямой выборности сельских акимов. На сегодня в более чем 1900 сельских округах прошли выборы, корпус сельских акимов обновился почти на 60%», – продолжил Токаев.

Он добавил, что в скором времени граждане смогут, пока в пилотном режиме, избирать акимов районов и городов областного значения.

«Государство прилагает огромные усилия для укрепления здоровья нации. Как следствие, средняя продолжительность жизни граждан выросла до 74,4 лет – это рекордный показатель в нашей истории. Мы смогли преодолеть демографические потрясения тяжелых девяностых, когда население Казахстана быстро сокращалось. Совсем скоро численность наших граждан достигнет 20 миллионов. Это зримое свидетельство устойчивого прогресса нашей страны, уверенности людей в собственном будущем и будущем своих детей. Принят закон для реализации инициативы «Нацфонд – детям», и уже через два месяца на счета наших детей начнут поступать средства», – заключил глава государства.

Отметим, в Акорде началась торжественная церемония вручения государственных наград и премий с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева.