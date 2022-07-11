Создать в Казахстане хороший пул специалистов-психологов призвал вице-министр

Тему недостаточного уровня подготовки и квалификации психологов и других специалистов по работе с детьми, а также нехватки подобных кадров в школах поднимали участники прошедшего заседания Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

Так, вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник обратил внимание участников встречи на то, что по сути, психолог - не врач. И для того, чтобы он мог работать по превенции суицида, помогать людям с суицидальным поведением, его нужно к этому дополнительно готовить как узкого специалиста.

Необходимо развивать в Казахстане психотерапевтическую помощь, готовить специалистов данного профиля.

- Высший пилотаж - это психотерапевт. Он может помогать не обязательно людям с нарушениями, он может помогать обычному человеку, который попал в сложную жизненную ситуацию. Например, в Европе, Америке число психотерапевтов равняется количеству терапевтов, сидящих на приеме. К сожалению, в Казахстане эта школа "свернулась", - отметил Вячеслав Дудник.

Он попросил рассмотреть возможность выделения дополнительных грантов на резидентуру по психиатрии, чтобы соответствующих специалистов можно было направить на психотерапевтическую подготовку и создать в стране хороший пул специалистов.