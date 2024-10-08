Сознание общества меняется: Ерлан Кошанов об итогах референдума по строительству АЭС

Мажилис , Мнения
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Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов на своей странице в Facebook отметил, что прошедший референдум показал прогрессивные настроения казахстанцев.

Фото: facebook.com/y.koshanov/

«Центральная комиссия референдума озвучила предварительные итоги голосования, согласно которым 71,12% избирателей поддержало строительство АЭС. Близкие результаты показали накануне итоги экзитполов. В новых политических реалиях по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялся уже второй референдум из трех за всю 33-летнюю историю нашей Независимости. Именно так и происходит формирование новой политической культуры, когда каждый гражданин напрямую участвует в решении важнейших для общества вопросов и чувствует свою сопричастность к судьбе страны. Это и есть прямая демократия в действии», – отметил Ерлан Кошанов.

Он проинформировал, что депутаты регулярно выезжают в регионы и видят, что сегодня сознание общества меняется, люди все более открыто высказывают свою позицию по любой теме и смело отстаивают ее на всех уровнях. Именно это и есть главные результаты президентского курса политических реформ по построению Справедливого Казахстана.

«Итоги референдума стали закономерным результатом имеющихся настроений в обществе. Народный штаб побывал во всех регионах, провел тысячи встреч и видел, что общество в целом понимает важность строительства АЭС для будущего страны. Бизнесмены, фермеры, шахтеры, рабочие, молодежь, учителя, врачи и многие другие хотят жить в развитой стране с сильной экономикой. Все они понимают, что ключом к этому является энергетическая независимость, и для этого нужна АЭС. Мирный атом – это инновационный надежный, безопасный, экологичный источник энергии. Это мировой тренд, который открывает новые горизонты в науке, технике, производстве, сельском хозяйстве и многих других сферах», – написал спикер Мажилиса.

Таким образом народ сделал свой выбор, общереспубликанский референдум состоялся. Поздравляю всех казахстанцев с этим историческим событием, которое, безусловно, займет свое особое место в новейшей истории нашей страны.

«Хотел бы поблагодарить всех членов Народного штаба – представителей политических партий, общественных объе­динений, профессиональных союзов и ассоциаций. Всеми вами была проделана большая и важная работа во благо наших граждан!» – отметил Ерлан Кошанов.

#АЭС #референдум #Ерлан Кошанов

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