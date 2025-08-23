S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный

Банки и финансы
137

22 августа рейтинговое агентство S&P улучшило прогноз Республики Казахстан в рамках суверенного кредитного рейтинга со «Стабильный» на «Позитивный», подтвердив рейтинг на уровне «BBB-», передает Kazpravda.kz

Фото: Минфин РК

Решение агентства отражает устойчивый прогресс страны в реализации институциональных и экономических реформ, включая принятие новых Бюджетного и Налогового кодексов.

По мнению S&P, введение более строгих фискальных правил

в сочетании с масштабным расширением доходной базы будут способствовать консолидации государственных финансов, что позволит сократить дефицит бюджета и сохранить стабильность уровня государственного долга в среднесрочной перспективе.

S&P подчеркивает, что позиция Казахстана как внешнего нетто-кредитора остается прочной благодаря низкому уровню внешнего долга и значительным объемам международных резервов и активов Национального фонда.

В отчете отмечается, что улучшение прогноза также связано с продолжающимися реформами по либерализации и диверсификации экономики. Аналитики ожидают, что реализация Национального инфраструктурного плана и других мер по модернизации экономики будут способствовать постепенному снижению зависимости от нефтяных доходов и росту ненефтяных поступлений.

Также указывается, что Правительство реализует широкую программу институциональных и социальных реформ, включая меры по противодействию коррупции, децентрализации и повышению прозрачности управления. Аналитики отмечают, что данные шаги укрепили социальную структуру, что отражает широкий общественный консенсус относительно направления реформ.

Агентство оценивает риски наложения вторичных санкций как низкие.

#рейтинг #финансы #S&P

