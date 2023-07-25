Спасатели обратились к астанчанам

Фото пресс-службы акимата Астаны

«В связи с сохраняющейся чрезвычайной пожарной опасностью хотелось бы обратиться к жителям и гостям столицы о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту и при нахождении на природе, и напомнить о запрете отжига травянистой растительности на всех категориях земель в период высокой пожарной опасности», - обратился к астанчанам начальник Управления государственного пожарного контроля ДЧС Астаны Еркын Отаргалымулы.

По его данным, на сегодня в Астане насчитывается 430 тысяч автомобилей, ежедневно с области в город въезжают и выезжают дополнительно 90 тысяч машин. Такое количество авто усложняет оперативную обстановку с пожарами на транспорте.

«Эксплуатация автотранспортных средств на протяжении длительного времени с неисправностями механизмов и электрооборудования, а также несанкционированным использованием различного дополнительного электрооборудования приводят к перегреву, короткому замыканию электрооборудования, итогом которых является пожар», - отметил глава управления ДЧС Астаны.

Анализ показал, что пожароопасной остается возрастная группа транспортных средств от 10 и более лет. Так, с 2018 года на территории города зарегистрировано 1023 пожара на транспорте, что составляет 1/3 от их общего количества. За указанный период зарегистрировано 36 пожаров на общественном транспорте. В целях недопущения чрезвычайных ситуаций руководителям автопарков и ответственным должностным лицам поручено усилить контроль за техническим состоянием общественного транспорта столицы, добавил спикер.