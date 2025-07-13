Ночью спасателям поступила информация о группе туристов, среди которых было трое детей, совершавших восхождение на пик Букреева (3010 м). Из-за ухудшения состояния одного из детей потребовалась эвакуация, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Для проведения поисково-спасательной операции оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК незамедлительно отправилась в путь. Преодолев труднодоступный участок Бутаковского ущелья, спасатели продолжили подъём в горной местности пешим порядком, направляясь к координатам, переданным ранее.

Туристы были обнаружены на маршруте, ребенок находился в состоянии сна, его общее состояние оценивалось как удовлетворительное. Спасатели начали спуск в сопровождении одного из взрослых участников группы.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей РОСО МЧС РК, эвакуация прошла успешно — ребёнок благополучно доставлен к подножию гор.