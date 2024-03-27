Спасение подтопляемых – участь самих подтопляемых?..

С приходом весны многие уральцы вздохнули с облегчением – сильные снегопады миновали. Впрочем, крыши их многоэтажек, протекающие даже после мало-мальских дождей, нужно срочно ремонтировать.

На крышу восьмиподъездной уральской пятиэтажки № 56 по улице Матросова даже смотреть страшно. Благо старый шифер этой зимой не раскрошился под снегом, но следы дождей на потолках и стенах квартир уже не первый год созерцают жильцы не только пятого, но и четвертых-третьих этажей.

Разговор о необходимости кап­ремонта крыши некоторые из жильцов начали давно. Четыре года назад в доме произошло провисание балок и стропил между вторым и третьим подъездами. Тогда специалисты отдела ЖКХ и жилищной инспекции разъясняли жильцам, как при поддержке государства можно отремонтировать кровлю. Это нужно сделать, говорили они, приняв участие в программе «Развитие регионов».

Старшие по подъездам даже подписи начали собирать. Только вот от слов к делу тогда так и не перешли. Сейчас крыша деформирована уже в нескольких местах. На второе за последний месяц собрание жильцов дома из 120 квартир вышло всего около двадцати человек...

Основной темой повестки был капитальный ремонт крыши. Инициативная группа озвучила два варианта: участвовать в программе модернизации жилого фонда или в частном порядке заключить договор со строительной компанией. В первом случае ремонт обойдется примерно в 80–100 млн тенге, во втором – в два раза дешевле.

Были те, кто решил, что быст­рее и дешевле собрать деньги с каждой квартиры и самостоятельно нанять строи­телей. У других на этот счет возникли большие сомнения: если часть жильцов считает, что затратно из своего бюджета выделять даже несколько тысяч тенге в месяц, то вряд ли они готовы выложить сразу порядка 330 тыс. тенге.

Вопросов оказалось больше, чем собравшихся: кто станет контролировать качество работ и материалов, будут ли льготы для малообеспеченных и пенсионеров, есть ли гарантии подрядчиков, как государство может помочь жильцам многоэтажек? Компетентно ответить на них могли лишь представители уполномоченных органов, а потому и это собрание не сдвинуло с мерт­вой точки решение проблемы.

Возможность участия в программе модернизации жилого фонда, беспроцентная рассрочка, на несколько лет предоставляемая жильцам многоквар­тирных домов, и есть серьезная государственная поддерж­ка, считает заместитель руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Канат Умралиев.

– На сегодня согласно строительным нормативам практически треть многоквартирного жилого фонда области нуждается в ремонте, – говорит он. – И если инженерные сети можно обновить целевым сбором, то капремонт крыши и замена лифтов – работы дорогостоящие, и проводить их должны компании, имеющие на этот вид деятельности лицензию. Дом – собственность жильцов, только они вправе решать, кто, когда и как будет делать ремонт. Хорошо, если среди них найдутся специалисты, которые смогут просчитать смету, и окажутся готовы контролировать качество материалов и ход работ.

Именно подготовка всей документации с получением положительного заключения экспертизы, участие в проекте авторского и технического надзора, подрядной организации, применение материалов в соответствии с видом работ и делают ремонт в рамках модернизации чуть дороже.

Трижды в неделю специа­листы курирующего ведомства и представители ТОО «Орал курылыс жондеу сервис», являющегося оператором программы модернизации жилого фонда, проводят собрания с жильцами многоквартирных домов.

– Здесь важно понимание самих жильцов, что местный исполнительный орган не имеет права тратить на ремонт их дома государственные средства, – говорит Канат Умралиев. – Многие по привычке самоустраняются от проблем, перекладывая ответственность на КСК. При этом на собрания не ходят, не контролируют работу управляющей компании, а порой даже не знают, какой КСК обслуживает их дом. К примеру, с жильцами общежития № 121 по проспекту Абая договориться не получается уже несколько лет. А жильцы соседнего общежития по адресу проспект Абая, 119 подали заявку в прошлом году. Летом в данном МЖД обновили крышу, два месяца назад установили новый лифт. Немаловажным фактором являются и цены, растущие год от года. Так, если в прошлом году замена лифта стоила 15 миллионов тенге, то в текущем по проекту заложено 25 миллионов.

В 2019 году зима была многоснежной, тогда в Уральске провалились 22 крыши. Жильцам этих домов пришлось собирать деньги на ремонт в течение нескольких дней, а после еще и квартиры приводить в порядок. В пятиэтажке № 73⁄2 по ул. Ихсанова не выдержали балки, крыша обвалилась над первым, вторым и третьим подъездами. Квартиры затопило с пятого по первый этажи.

Ремонт нужно было делать в срочном порядке. Сдали на него далеко не все. Крышу перекрыли частично, а этой зимой потекло над шестым подъездом. И теперь те, кто вкладывался в прошлый раз, финансово помогать соседям не собираются. На сегодня в 10 из 22 домов проведен капитальный ремонт кровли в рамках программы модернизации.

ПКСК «Геолог» обслуживает 30 домов в Зачаганском поселковом округе областного цент­ра. Больше половины из них уже отремонтированы в рамках госпрограммы. Так, в этом году закрыт вопрос по протекающей крыше у жильцов очередного дома, находящегося на обслуживании данного ПКСК.

Крыша не была в аварийном состоянии. Но дому 48 лет, и потолки в квартирах на пятом этаже периодически сырели. Подписи жильцов и документы на участие в программе собрали быстро благодаря инициативе старших по дому и председателю ПКСК. Обновили не только крышу, но и окна в подъездах, входные группы. Беспроцент­ный кредит жильцы будут выплачивать в течение восьми лет. Сумма зависит от квадратуры. К примеру, для владельцев двухкомнатных квартир ежемесячная «коммуналка» выросла всего на три с лишним тысячи тенге. Для тех, чей доход ниже порогового уровня, предусмотрена жилищная помощь.

– У наших домов был опыт ремонта крыши в частном порядке, – рассказывает председатель ПКСК Иван Иманкулов, показывая на соседний дом. – Жильцы одного подъезда собрали 350 тысяч, пригласили иногороднюю компанию. Строители провели работы, дали гарантию на три года, но через три месяца крыша снова потекла. Оказалось, монтажную пену, которую использовали строители, склевали птицы. Я на тот момент еще не работал председателем ПКСК, поэтому было непросто найти эту фирму. Строители снова запенили, с тем же «успехом». Вопрос решился, только когда дом вошел в программу модернизации.

По данным облуправления энергетики и ЖКХ ЗКО, всего по области насчитывается 2 508 многоквартирных домов. В этом году в Уральске запланированы замена 5 лифтов и ремонт 21 крыши.