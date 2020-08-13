Спасибо, медбрат!

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Жубаныш Байгуринов, Актюбинская область

Дулат Бугенбаев раньше и не думал, что будет работать в сфере медицины, причем массажис­том. Он – инвалид по зрению с детства, получал пособие от государства. В 2015 году узнал о том, что в Казахстане по инициативе Елбасы реализуется социальная программа по содействию людям с инвалидностью в получении вос­требованной специальности. Такой шанс упускать было нельзя, и тогда 30-летний отец семейства – у него двое детей – решил воспользоваться им.

В рамках президентской программы местные органы власти оказали поддержку в выборе профессии и прохождении подготовки на базе Актюбинского медицинского колледжа. С учетом инвалидности по зрению Дулат попал в группу обучающихся на массажиста. Чтобы освоить новую специальность, потребовалось 2 года учебы. В 2017 году, уже с дипломом на руках, его направили на практику в Актюбинский медицинский центр. За небольшой срок во фтизиотерапевтическом отделении он зарекомендовал себя умелым, квалифицированным специалистом, обладающим прекрасными навыками массажа, и в скором времени руководство медучреждения предложило работу на постоянной основе. Стоит отметить, что в 2018 году Дулат занял почетное 2-е место в областном конкурсе массажистов.

В условиях ЧП и в период карантина медцентр был переведен в режим деятельности провизорного стационара, а работа отделения была на время приостановлена, так как больным с пневмонией противопоказаны массажные процедуры. Но Дулат отсиживаться дома не стал. Видя, как в пик роста инфекции число поступающих больных увеличивается, а медперсонал трудится с двойной-тройной нагрузкой, он попросился работать в качестве медбрата-санитара. Его закрепили за приемным отделением, и с того момента он оказывает помощь тяжелобольным – подвозит их на каталке или в коляске в палату, сопровождает пациентов по назначению врачей и до рентгенкабинета, а также для лечебных процедур в другие кабинеты. Как признается Дулат, в первое время было много больных, сейчас их стало значительно меньше.

Не тяжело ли было ему самому, ведь в сложных условиях зачастую не выдерживает даже вполне здоровый человек?

– В это трудное время кому, как не мне, помогать своему коллективу? – вопросом на вопрос отвечает Дулат. – Так бы поступил каждый. А что касается зрения, у меня инвалидность I группы, немного вижу и поэтому могу помогать другим. Жаловаться на трудности, если честно, не привык.

По распоряжению администрации трудится он только в дневную смену – с 8.30 до 16.30.

Семья во всем поддержала нашего героя. С окончанием карантина и переходом медцентра на плановый прием больных Дулат намерен продолжить работу массажистом. Живет Дулат в 3 км от медцентра и добирается на работу на автобусах, но нередко пешком – считает, что так полезней для здоровья. Со временем планирует открыть частный массажный кабинет.

В Актюбинском медицинском центре о Бугенбаеве – только доб­рые отзывы. Руководство медучреждения так и говорит о нем: очень трудолюбивый, добросовестно относится к своим обязанностям, является примером мужества, веры в свои силы. Несмотря на недуг, доказал, что целеустремленный человек может решить поставленные перед собой задачи.

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