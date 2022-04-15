Спасатели Мангистау удостоены благодарственных писем за вклад в борьбу с последствиями паводков в Западно-Казахстанской области.

Для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Мурат Муханов подписал приказ о передислокации сил и средств для помощи соседям.

В течение восьми дней личный состав ДЧС участвовал в эвакуации населения, домашнего скота, материальных ценностей в безо­пасные места, выполнял работы по защите от талых вод жилых домов и объектов социального назначения. В период проведения операции в ЗКО работали 43 человека личного состава и 4 единицы техники из Мангистау.

– Для снижения рисков чрезвычайной ситуации группировка сил и средств ДЧС из Мангистау была задействована в укладке мешкотары с инертными материалами, а также в проведении работ по расчистке каналов от заторов, дроблению льда на реке Деркул, – рассказали в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

За активное участие спасателей из Мангистау наградили благодарственными письмами от имени акима ЗКО Гали Искалиева.