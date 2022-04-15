Свежий выпуск Спасибо за помощь! 15 апреля 2022 г. 8:28 Сулейменов Азамат корреспондент Спасатели Мангистау удостоены благодарственных писем за вклад в борьбу с последствиями паводков в Западно-Казахстанской области. Для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Мурат Муханов подписал приказ о передислокации сил и средств для помощи соседям. В течение восьми дней личный состав ДЧС участвовал в эвакуации населения, домашнего скота, материальных ценностей в безопасные места, выполнял работы по защите от талых вод жилых домов и объектов социального назначения. В период проведения операции в ЗКО работали 43 человека личного состава и 4 единицы техники из Мангистау. – Для снижения рисков чрезвычайной ситуации группировка сил и средств ДЧС из Мангистау была задействована в укладке мешкотары с инертными материалами, а также в проведении работ по расчистке каналов от заторов, дроблению льда на реке Деркул, – рассказали в пресс-службе ДЧС Мангистауской области. За активное участие спасателей из Мангистау наградили благодарственными письмами от имени акима ЗКО Гали Искалиева.