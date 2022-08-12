СПАСите яблоки!

Предстоящая неделя для православных начнется со Cпаса. Один за другим до конца августа пройдут Спасы – Медовый, Яблочный и Ореховый.

У каждого Спаса – своя история и даже свои угощения к праздничному столу. Самые наисвежайшие – прямо с пасеки или сада. Собственно, в самом названии церковных праздников, тесно связанных с народным календарем, заложены лучшие традиции сбора урожая: «спасаться», запасая урожай на долгую зиму. А чтобы он хорошо сохранился, непременно надо освятить в храме мед, яблоки, виноград, сливы, орехи.

В плодах, собранных в саду, верующие видели своеобразную награду за год тяжких трудов и считали, что окропляя святой водой в храме те же яблоки, Божией благодатью можно освятить и все труды земные.

Садоводы Южного Казахстана в нынешнем году потрудились на славу, и все их старания воздались щедро: от яблок и слив, груш и винограда буквально ломятся ветки.

Конечно, яблоками в наше время никого не удивишь. Прилавки круглый год завалены заморскими плодами. На вид такие фрукты, как нарисованные, один к одному, можно запросто принять их за восковые муляжи. Впрочем, по вкусу тоже...

То ли дело яблоко из южного сада! Пусть и с червоточинкой, но ароматное, сочное, напитанное солнцем, сахаристое, с подрумяненным бочком. Но покупатель зачастую отдает предпочтение внешней красоте плодов. Вот и везут к нам этот товар из Польши, Китая, Молдовы, не говоря уже о ближайших соседях.

В такой ситуации у местных садоводов минимальны шансы продать свои наливные яблочки. А богатый нынешний урожай обострил серьезность этой проблемы…

Глава Союза садоводов РК Болат­бек Нажметдинулы настаивает на введении с августа и до завершения сбора урожая запрета на ввоз импортных яблок. Для тех, кто имеет небольшие сады, эта мера послужит хорошей поддержкой, не требующей дополнительного бюджетного финансирования. А введение тарифного регулирования будет достаточным для того, чтобы у садоводов появился шанс заработать.

Иначе сгниют плоды в саду. Рынок наводнен яблоками, и цена на них упала до минимума. Такого минимума, что нет смысла собирать урожай в условиях, когда посредники забирают основную долю дохода.

Пару лет назад, в такой же год яблочного изобилия, мелкие садоводы вынужденно продавали яблоки по 150 тенге за мешок! Других предложений просто не было, а везти самостоятельно на рынок – не у каждого есть возможность, да и не фермерское это дело – стоять за прилавком.

Свое предложение ввести временный запрет руководитель Союза садоводов аргументирует еще и тем, что яблоки не относятся к группе социально значимых товаров, государство не регулирует на них цену. Учитывая, что урожай в этом году выращен отличный, дефицита на рынке точно не будет, а значит, введение ограничений в сезон сбора урожая равносильно помощи ЛПХ, дачникам, владельцам небольших садов.

К тому же с каждым годом объем выращиваемой отечественной продукции садоводства растет, а цены на нее с учетом инфляции и девальвации падают. Десять лет назад общий сбор яблок составлял 90 тыс. тонн, в 2021 году – уже 190 тыс. тонн, то есть на 60% больше. Динамика цен за пять лет показывает, что стоимость кило­грамма яблок не просто не вырос­ла, но и снизилась. В 2017 году она равнялась 430 тенге за кило, что по курсу составляло 1,32 доллара, в прошлом – 489 тенге, или 1,13 доллара.

Сокращение импорта позволит отечественным садоводам получить за свой труд достойную оплату. Это и будет защита внутреннего рынка, а заодно и мотивация к увеличению производства. И тогда у казахстанцев круглый год, а не только на Спас, на столе будут ароматные, а не восковые яблоки.