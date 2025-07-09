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Для поступления в медицинские колледжи ввели специальный экзамен по одному из двух предметов, в зависимости от выбранной специальности. Теперь он станет обязательным для всех поступающих на медицинские специальности (вне зависимости от формы обучения – на базе 9 или 11 классов), кроме стоматологии и ортопедии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Экзамен включает оценку базовых знаний по профильным дисциплинам, а также мотивационного уровня абитуриента.

«В рамках Года рабочих профессий, объявленного Главой государства, мы повышаем требования к качеству подготовки специалистов, получающих среднее медицинское образование. За счет единого подхода к оценке мотивации и подготовки обеспечивается справедливость при поступлении. Это первый шаг к повышению доверия общества к системе подготовки медицинских кадров», – отметили в ведомстве.

В Минздраве совместно с Минпросвещения призывают абитуриентов и их родителей внимательно ознакомиться с новыми условиями приема и заблаговременно подготовиться к прохождению специального экзамена.

Дополнительная информация, образцы заданий, график экзаменов и правила прохождения доступны на официальных сайтах, в информационных системах учебных заведений.